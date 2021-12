Recherche majorité désespérément – Y aura-t-il un budget pour Noël? L’insoutenable suspense Le Grand Conseil tiendra son débat budgétaire jeudi et vendredi, alors que l’incertitude est totale. Les scénarios possibles. Eric Budry

Le Grand Conseil va retrouver le Centre international des conférences de Genève pour son débat budgétaire les 9 et 10 décembre. Pierre Albouy

Le budget 2022 de l’État, c’est un dossier qui pèse lourd. Très exactement 9,476 milliards de francs. Le Grand Conseil s’en emparera cette semaine lors de sa session de jeudi et vendredi, voire le samedi si les travaux ne sont pas achevés. Or le projet du Conseil d’État même remanié ne dispose pour l’heure d’aucune majorité. Il a été refusé en Commission des finances par les députés PLR, PDC, UDC et MCG, au grand dam de l’Alternative. Et cela en dépit d’une diminution de son déficit de 460,2 millions à 273,8 millions, principalement grâce à de meilleures prévisions de rentrées fiscales. Quel sort lui sera fait en plénière? Voici les scénarios possibles.