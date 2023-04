Nouvelle mission spatiale – Y a-t-il une vie sur les lunes glacées de Jupiter et Saturne? L’Agence spatiale européenne et la Suisse lancent une mission à la recherche de vie sur les lunes des planètes géantes. Joachim Laukenmann

Jupiter (en bas) avec ses quatre plus grandes lunes Io, Europe, Ganymède et Callisto (de gauche à droite). Illustration: ESA

Pendant plus d’un siècle, Mars était considérée comme le berceau de la recherche de vie extraterrestre dans notre système solaire. Désormais, les spécialistes s’intéressent de plus en plus à d’autres corps célestes, à savoir les lunes de Jupiter et de Saturne. Car sous la surface glacée de ces lunes, il y a quelque chose que Mars n’a pas, du moins pour le moment: des océans d’eau. L’eau sous forme liquide est en effet considérée comme l’élément central de l’apparition de la vie.