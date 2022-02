Lausanne-Lucerne dimanche – Y a-t-il une bonne approche pour se maintenir? Lausanne et Lucerne s’affrontent dimanche dans le match de la peur en Super League. Deux formations qui luttent contre la relégation, avec des idées de jeu bien distinctes. Valentin Schnorhk

L’approche défensive de Lausanne se veut plus attentiste que celle de Lucerne. Alors que Grasshopper construit et va sur le côté, le LS reste compact à l’intérieur. DR Lucerne, de son côté, contraint Servette à la passe latérale afin de presser intensément et d’enfermer les Genevois. DR 1 / 2

Il n’y a pas de noblesse dans une relégation. Juste un sentiment d’échec, si ce n’est de honte. C’est la cruauté de ce mode de championnat, où il reste au moins un benêt à la fin. La condition ne séduit personne, et l’éviter devient un dogme. Encore faut-il prendre le bon chemin pour y échapper. Existe-t-il une stratégie plus efficace, plus rationnelle qu’une autre? Seuls trois petits points séparent Lucerne (9e) et le Lausanne-Sport (10e) avant le rendez-vous de ce dimanche (16 h 30) à la Tuilière, mais pour ce qui est des grandes idées, celles qui déterminent l’identité collective, rien ne les rapproche.