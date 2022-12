Crispation entre la Serbie et le Kosovo – Y a-t-il un risque d’embrasement dans les Balkans? La tension monte à la frontière avec le Kosovo où l’armée serbe a placé ses troupes en état d’alerte renforcée lundi soir. Décryptage en quatre points. Yannick Van Der Schueren

La situation est de plus en plus alarmante dans le nord du Kosovo, où les Serbes ont érigé des barricades sur les routes principales pour protester contre l’arrestation d’un ancien agent de police. Rudare, 22 décembre 2022. AP Photo/Bojan Slavkovic

À en croire la première ministre serbe Ana Brnabic, rien ne va plus entre Belgrade et Pristina. Les deux pays sont «au bord du conflit armé», a-t-elle déclaré la semaine dernière. Pour parer à toute éventualité, le chef de l’État, Aleksandar Vucic, a ordonné l’envoi de 1500 soldats supplémentaires, s’ajoutant aux 5000 actuellement en poste à la frontière avec le Kosovo. Et lundi soir, l’armée a été placée en alerte renforcée, autrement dit, prête à intervenir. Cette situation explosive souligne une fois de plus les tensions qui persistent depuis bientôt quinze ans entre les frères ennemis. Éclairage.