Planète rouge – Y a-t-il eu de la vie sur Mars? L’exobiologie, science qui cherche des indices de vie en dehors de notre planète, est sous les feux des projecteurs avec la mission Mars 2020 et son robot «Perseverance». Geneviève Comby

L’entrée de «Perseverance» dans l’atmosphère de Mars. Le rover ne peut creuser que sur quelques centimètres.Il faudra attendre 2022 et la mission européenne Exomars pour forer jusqu’à deux mètres. NASA

Du sable et de la roche à perte de vue, des températures extrêmes oscillant entre -153 et 20 degrés, des vents violents, de l’oxygène rarissime… Mars est une planète hostile. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. D’ailleurs, dans le système solaire, elle apparaît comme la meilleure candidate où trouver des traces de vie.

Assez similaire à la Terre, au moment de sa formation, Mars est plus petite, elle s’est refroidie plus vite. Elle a surtout connu un climat clément et abrité de l’eau, des rivières, des lacs, des océans. Et, qui sait, la vie… Apporter une réponse à cette question, c’est l’objectif de la mission américaine Mars 2020 et de son robot Perseverance, qui s’est posé avec succès sur la planète rouge le 18 février dernier. Ce rover géologue va sonder la roche pour y déceler d’éventuels indices de cette vie passée.