Chine – Xi Jinping sous pression face à l’Assemblée du peuple à Pékin Les 3000 députés célébreront ce vendredi la «victoire» sur le virus. Mais la croissance est en berne et l’image du géant asiatique s’est détériorée. Zhifan Liu, Pékin

Le président chinois Xi Jinping a participé à l’ouverture de l’Assemblée consultative jeudi. AP

C’est la fête de l’autocongratulation! Le Palais du peuple, qui jouxte la place Tian’anmen au cœur de Pékin, reprend enfin ses fonctions solennelles en accueillant ce vendredi le rendez-vous politique annuel le plus important de l’appareil communiste: la réunion de l’Assemblée nationale populaire, qui n’avait pas pu se tenir en mars à cause de l’épidémie. Naturellement, on y verra une marée de députés célébrer la «victoire» sur le coronavirus et faire un triomphe à l’ultraprésident Xi Jinping.