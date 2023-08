Purge en Chine – «Xi Jinping n’a pas confiance dans ses généraux» Le remaniement surprise à la tête des forces nucléaires et du programme de missiles révèle les fissures entre le pouvoir politique et l’armée. Andrés Allemand Smaller

Le président chinois Xi Jinping inspectant les troupes de son Armée populaire de libération. En réalité, l’appareil militaire est beaucoup moins discipliné qu’il n’y paraît. DALE DE LA REY/AFP

Quel aveu de faiblesse! Le président chinois Xi Jinping vient de limoger cette semaine deux de ses généraux qui dirigeaient, au sein de l’Armée populaire de libération, l’unité d’élite gérant l’arsenal nucléaire et le programme de missiles. Dans un remaniement inattendu, Li Yuchao et son adjoint Lin Guangbin, qui n’avaient plus été vus en public depuis des mois, ont soudain été remplacés lundi par le commandant adjoint de la marine de guerre Wang Houbin et le commissaire politique des forces aériennes Xu Xisheng, tous deux promus au grade de général. Le tout, sur fond de campagne anticorruption. Et une semaine après l’éviction surprise du chef de la diplomatie Qin Gang, lui aussi disparu de la circulation.