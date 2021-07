100 ans du PCC – Xi Jinping: «Le peuple chinois s’est levé» Lors des célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, le président a lancé un avertissement à l’Occident. La Chine ne cédera pas aux injonctions des puissances «impérialistes». Zhifan Liu, Pékin

70’000 membres du parti ont écouté Xi Jinping vanter les réalisations du PCC et la grandeur du peuple chinois sur la place Tian’anmen. Pékin, 1 er juillet 2021. KEYSTONE

Malgré un ciel menaçant, aucune goutte n’est venue perturber la cérémonie d’auto-congratulation organisée par le Parti communiste chinois (PCC) pour célébrer son centenaire.

Contrairement aux festivités liées aux 70 ans de la proclamation de la République Populaire de Chine en octobre 2019, pas de défilé militaire au centre de Pékin. Mais le faste était tout de même de mise avec des hélicoptères dernier cri qui fendaient le ciel chargé de la capitale chinoise, arborant un drapeau communiste et des bannières qui rendaient hommage au PCC.

Au sol, sur la place Tian’anmen, cœur politique de la Chine communiste, cent coups de canons étaient tirés devant les 70’000 invités arrivés au petit matin. Ces derniers n’avaient d’yeux que pour un seul homme, Xi Jinping, secrétaire général du Parti et président chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. C’est au-dessus du portrait géant du Grand Timonier, au nord de la place, que Xi a prononcé un discours de plus d’une heure, visant à démontrer la puissance retrouvée de la Chine.