Tête-à-tête entre deux géants – Xi avertit Biden de ne pas franchir «la ligne rouge» sur Taïwan Les dirigeants des deux puissances mondiales ont discuté de plusieurs sujets brûlants en marge du sommet du G20 sur l’île indonésienne de Bali.

Xi Jinping (gauche) et Joe Biden lors de leur rencontre en marge du G20. AFP/SAUL LOEB

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi à son homologue américain Joe Biden que le monde était suffisamment grand pour que leurs deux pays puissent prospérer et se concurrencer, tout en mettant en garde Washington contre le franchissement de la «ligne rouge» sur Taïwan.

«Dans les circonstances actuelles, la Chine et les États-Unis partagent plus, et non moins, d’intérêts communs», a déclaré M. Xi à M. Biden durant trois heures d’entretien à Bali, en Indonésie, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pékin ne cherche pas à défier les États-Unis ou à «changer l’ordre international existant», a ajouté Xi, appelant les deux parties à «se respecter mutuellement», toujours selon ce communiqué.

Xi a toutefois averti Biden de ne pas franchir la «ligne rouge» concernant l’île autonome de Taïwan, que le gouvernement chinois revendique.

«La question de Taïwan»

«La question de Taïwan est au coeur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement politique des relations sino-américaines, et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines», a déclaré Xi à Biden, selon le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que «la résolution de la question de Taïwan est l’affaire des Chinois».

Les deux dirigeants auraient également discuté de la situation en Ukraine, Xi ayant déclaré à Biden que Pékin était «profondément préoccupé» par le conflit.

«La Chine a toujours été du côté de la paix et continuera à encourager les pourparlers de paix», a déclaré le dirigeant chinois. «Nous soutenons et attendons avec impatience la reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine».

Mesures «défensives»

Sur un autre sujet, le président américain Joe Biden s’est dit lundi «confiant» que la Chine «ne cherche pas une escalade» de la part de son allié la Corée du Nord, dont les tirs de missiles font craindre un essai nucléaire.

Joe Biden a indiqué avoir demandé à son homologue chinois de signifier «clairement» à Pyongyang de ne pas mener d’essai nucléaire, faute de quoi Washington devrait prendre des mesures «défensives». «Nous ferons ce qu’il faudra pour défendre nos capacités, pour nous défendre et défendre nos alliés, la Corée du Sud, ainsi que le Japon», a-t-il déclaré.

La Corée du Nord a procédé début novembre à une rafale de lancements dont celui d’un missile balistique qui est tombé près des eaux territoriales de la Corée du Sud. Un autre missile balistique nord-coréen a survolé le Japon en octobre.

«Agressive et provocante»

Pyongyang a justifié ses actions par l’attitude «agressive et provocante» de Séoul et Washington, qui opéraient au même moment les plus grandes manoeuvres militaires aériennes jamais réalisées jusque-là entre eux.

Seoul et Washington avertissent depuis des mois que Pyongyang est prêt à procéder à un nouvel essai nucléaire à tout moment, qui serait le septième de son histoire. La Chine est le principal allié de Pyongyang.

M. Biden a profité de sa première rencontre avec M. Xi depuis son élection pour le prévenir que la poursuite du programme de missiles et du nucléaire signifierait que les États-Unis renforceront leur présence militaire dans la région, ce à quoi Pékin s’oppose farouchement.

M. Biden a cependant assuré lundi que le renforcement des capacités régionales américaines ne serait «pas dirigé contre la Chine mais» enverrait «un signal clair à la Corée du Nord» en cas d’essai nucléaire.

ATS

