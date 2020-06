Liverpool sacré champion – Xherdan Shaqiri mérite-t-il tous ses trophées? Le Suisse a encore une fois ajouté un titre à son énorme palmarès, encore une fois après une saison peu prolifique sur le terrain. Julien Caloz

Shaqiri n’a pas énormément joué cette saison mais il a beaucoup apporté à Liverpool, qu’il devrait bientôt quitter. Getty Images

Il y a les lignes. Celles qui garnissent les livres d’histoire. Et il y a celles qui définissent les contours du terrain. Là où s’écrivent les plus belles conquêtes. Avec, au bout, le titre. Cette obsession qui devient consécration au coup de sifflet final. Les flonflons, la musique de Queen, la communion avec ses coéquipiers et les fans (enfin, ça, c’était avant), Xherdan Shaqiri connaît mieux que n’importe quel autre footballeur suisse. À seulement 27 ans (on a tendance à l’oublier), la géniale patte gauche vient d’ajouter une mention de plus dans la colonne des titres. Le voilà champion d’Angleterre après avoir déjà conquis la Suisse, l’Allemagne, l’Europe et même le monde.