Le prestige plutôt que le sportif? - Xherdan Shaqiri, itinéraire d’un succès financier

Le meneur de jeu bâlois (30 ans) enchaîne les transferts importants et les juteux contrats, à défaut d’être performant en club. Sans que sa cote sur le marché soit vraiment altérée.

Le football est parfois une bonne façon de se confronter aux dilemmes. Vaut-il mieux marquer l’histoire d’une équipe moyenne ou s’enorgueillir de transferts vers des formations de prestige? Il y a débat, presque moral. À la fin de sa carrière, Xherdan Shaqiri se plaira peut-être à imaginer quelle aurait été sa vie s’il l’avait menée différemment.

Mais là où il choisira de battre en retraite, il aura beau jeu de se poser ces questions déjà bien trop tardives pour altérer son destin. À défaut d’être l’idole d’un club, le Bâlois, qui n’a que 30 ans, collectionne les juteux contrats en ayant porté quelques-uns des maillots les plus mythiques du football européen: ceux du Bayern Munich, de l’Inter, de Liverpool et de Lyon. En y ajoutant ses débuts à Bâle et son passage accompli à Stoke City, Shaqiri pourra se retourner avec le sentiment d’une carrière parfaitement menée. Surtout du point de vue financier.