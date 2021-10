Football – Xherdan Shaqiri «habillé» en UCK, l'ASF condamne L'Association suisse de football a condamné le geste d'un «spectateur» à Genève, samedi soir, qui a fait porter une veste de l'Armée de libération du Kosovo au capitaine de l'équipe de Suisse. Sport-Center

Le capitaine suisse et l’envahisseur. Capture d’écran RSI

Samedi soir, alors que Xherdan Shaqiri analysait tranquillement la victoire de l'équipe de Suisse face à l'Irlande du Nord (2-0) au micro de la RSI, un homme a surgi de nulle part pour lui faire porter une veste. Celle-ci était affublée d'un logo de l'UCK (Ushtria çlirimtare ë Kosovës, Armée de libération du Kosovo).

Un geste lourd de sens et irresponsable, envers un joueur né en ex-Yougloslavie, dans la localité de Zhegër, actuellement au Kosovo. L'ASF n'a logiquement que peu goûté cette irruption sur une zone réservée aux internationaux et à la presse TV. Le joueur offensif de l'Olympique lyonnais, lui, surpris, n'a heureusement pas réagi et s'est contenté d'un sourire gêné.

«Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi, a indiqué l'ASF sur Twitter. L’homme a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a immédiatement été imposée.»

Zakaria et Akanji quittent la Nati Afficher plus L’équipe de Suisse défiera la Lituanie mardi sans Manuel Akanji. Remplacé peu après la mi-temps à Genève contre l’Irlande du Nord (2-0), le défenseur central du Borussia Dortmund est touché aux adducteurs. Il a quitté le groupe de Murat Yakin avant l’embarquement pour Vilnius dimanche, tout comme Denis Zakaria. Le Genevois est suspendu après avoir récolté un carton jaune en fin de rencontre samedi. Le sélectionneur a convoqué Fabian Frei (FC Bâle) pour la deuxième rencontre de cette fenêtre internationale.

