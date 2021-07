Euro 2020 – Xherdan Shaqiri: «c’est de la pure fierté» Granit Xhaka suspendu, c’est le joueur de Liverpool qui portera le brassard de capitaine de l’équipe de Suisse vendredi, en quart de finale de l’Euro 2020, contre l’Espagne. Robin Carrel - St-Pétersbourg

Le Bâlois a passé 73 minutes sur le pré face à la France. AFP

Il faut s’accrocher pour réussir à enlever le sourire sur le visage de Xherdan Shaqiri, dès qu’il est à proximité d’un ballon ou d’un terrain de foot. Alors quand se profile un quart de finale de Championnat d’Europe, «XS» ne va surtout pas se démonter, même s’il sera capitaine de sa sélection en lieu et place de son pote Granit Xhaka, contraint de passer son tour à cause d’une accumulation de cartons jaunes. Interview à quelques heures d’un match qui s’annonce intense.

Demain vous serez capitaine dans ce match important... Comment on s'y prépare?

Je me prépare de manière tout à fait normale, comme pour tous les matches que je joue. Que je sois capitaine ou non, ça ne fait aucune différence pour moi. Je suis fier de l'être, c'est clair, mais comme à chaque fois. Je ne vais rien changer et entrer sur le terrain comme pour une partie lambda. Mon but sera toujours le même: aider l'équipe au maximum.

Des sélections ont fait de bons résultats contre l'Espagne en parquant le bus, ce serait une recette possible?

Je pense qu'on a prouvé maintes et maintes fois qu'on n'est pas une équipe qui reste derrière tout le temps. On l'a encore montré contre la France. On a de nouveau prouvé qu'on était capable d'en passer trois dans un match face à une grande équipe. C'est le coach qui décidera, mais moi, j'estime que nous serons fidèles à notre propre jeu, que nous appliquons depuis pas mal de temps déjà. Vendredi, le coach va nous donner un bon plan pour ce match et on va tenter de l'appliquer à 100 voire 120%. Tout est possible pour nous, même contre une équipe du top niveau planétaire.

On ressent quoi quand on mène sa nation vers son plus grand match de tous les temps?

Je pense que c'est de la pure fierté que d'avoir le droit de mener l'équipe demain sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me préparer autrement que je le fais d'habitude. Il ne faut surtout pas essayer d'être différent. Je reste moi-même et ce que j'ai toujours été. Le plus important, à mes yeux, c'est de réaliser une bonne prestation pour montrer l'exemple à ma formation.

Contre la France, rien n'a été facile pour vous...

Oui, mais à l'arrivée, on a gagné. Ça n'a pas été simple pour moi, c'est vrai. J'ai eu quelques opportunités, mais je pense que j'ai surtout dû bien travailler défensivement et pas mal courir, en première mi-temps notamment. C'était important de se sacrifier pour l'équipe. Contre l'Espagne, je donnerai une nouvelle fois tout pour mes coéquipiers. S’il y a un but ou une passe décisive à la clé, ce sera encore mieux, je ne vais pas vous mentir. Mais si ça n'arrive pas, ça ne voudra pas dire que j'ai fait un mauvais match! Comme à chaque fois d'ailleurs. Face aux Français, on a gagné en équipe et ça veut dire que je peux être fier de ma prestation aussi.

