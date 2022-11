Nouveaux candidats au Conseil d’État – Xavier Magnin, une ère de familles Désigné par Le Centre, le conseiller administratif de Plan-les-Ouates est un homme aux multiples attaches. Eric Budry

Magistrat communal, ancien président de l’Association des communes genevoises, Xavier Magnin vise le Conseil d’État comme il fait du sport: sans ménager ses efforts et avec la volonté d’aller le plus loin possible. LUCIEN FORTUNATI

Xavier Magnin a faim de Conseil d’État. Il ne le dira jamais de cette manière, mais sa façon de se lancer au pas de course dans l’aventure de la campagne électorale le démontre sans ambiguïté. Le conseiller administratif de Plan-les-Ouates a envie d’exercer le pouvoir au niveau cantonal. Pour en faire quoi? «Pour agir! Pas pour parler dans le vide. L’important, c’est ce qu’on fait, pas ce qu’on promet de faire. C’est avoir la capacité d’agir sur notre environnement commun tout en restant à l’écoute des gens. Plus on arrive à un niveau élevé de notre système politique, plus il est possible d’agir en ayant une influence positive sur le bien-être des gens.»