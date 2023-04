Hockey sur glace – Genève-Servette battu pour la première fois des play-off aux Vernets Mené depuis la mi-match, les Genevois ont égalisé à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Stampfli a offert la victoire au HC Bienne en prolongation (1-2). Le HCB mène 2-1 dans la série. Cyrill Pasche - Genève

Le gardien biennois Joren van Pottelberghe s’est mis sur le chemin de Benjamin Antonietti et de Genève-Servette mardi aux Vernets. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Yanick Stampfli, un défenseur de métier aligné en attaque, a été le héros improbable du HC Bienne dans un match que les Seelandais, probablement, semblaient bien loin de gagner tant ils ont subi les événements en prolongation. Un pressing de Mike Künzle - qui avait manqué le K.O. à la 64e minute seul devant Robert Mayer - et une erreur de Sami Vatanen derrière sa cage ont précipité la défaite de Genève-Servette, battu à domicile pour la première fois des play-off et désormais mené 2-1 en finale avant le quatrième acte de jeudi, à Bienne.

Joren van Pottelberghe titularisé

Comme en quarts contre Berne, comme contre Zurich en demies surtout, le HC Bienne a misé sur son «deuxième» gardien pour aller chercher une victoire sur la route. Joren van Pottelberghe était devant les filets du HCB mardi à Genève pour l’acte III, à la place du Finlandais Harri Säteri, laissé au repos. Cette stratégie avait déjà merveilleusement bien fonctionné au tour précédent, lorsque van Pottelberghe avait obtenu un blanchissage à Zurich au deuxième match de la série. Aux Vernets, là où le HCB s’était à chaque fois incliné cette saison et où le GSHC campait sur une série de sept succès de rang en play-off, «JvP» a été grandiose.

Le gardien des Seelandais a été la raison pour laquelle Genève - qui a pu compter sur Sami Vatanen, de retour de blessure - n’a pas pris l’ascendant dans les 40 premières minutes, que les Aigles ont largement dominées. Le remplaçant de luxe - van Pottelberghe est un international helvétique et fait figure de successeur à Leonardo Genoni devant les filets de l'équipe de Suisse - a réalisé des parades grandioses, notamment devant Miranda après 30 secondes de jeu, Antonietti seul face à lui (16e), Hartikainen (27e) et Le Coultre (28e), pour ne citer que les plus spectaculaires.

Egalisation de Genève en power-play

«JvP» a non seulement semé le doute dans le camp genevois, il a boosté sa propre équipe, qui a fini par se sentir pousser des ailes. A l’image de Yannick Rathgeb, qui a transpercé la zone neutre des Aigles avant de démarquer Toni Rajala. Depuis sa position de prédilection, légèrement décalé sur la gauche des buts défendus par Robert Mayer, le Finlandais a trouvé l’ouverture, contre le cours du jeu, d’un slapshot placé au deuxième poteau (31e, 0-1).

A partir de là, Genève a augmenté la pression, et Bienne n’a pas eu d’autre choix que de défendre son avance et de tenter quelques coups en contre-attaque. Son salut, le GSHC le doit à son powerplay, qui a fini par surprendre van Pottelberghe, qui semblait pourtant invincible. Mais il a fallu, pour y arriver, un tir direct parfait de Sami Vatanen, dans le haut du filet (55e, 1-1). Dos à dos après 60 minutes (1-1), les finalistes se sont départagés en prolongation. Yanick Stampfli, un défenseur de métier aligné en attaque, a offert la victoire au HC Bienne après 18 minutes de jeu dans le temps supplémentaire. C’est 2-1 dans la série en faveur du HCB. Le quatrième acte se jouera jeudi à Bienne (20h).



Afficher plus Les Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin, Stolc, Cattaneo et Duc. Buts: 31e Rajala (Rathgeb) 1-0, 55e Vatanen (Winnik, Omark/ 5 c 4) 1-1, 78e Stampfli (Künzle) 1-2. Genève-Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Bertaggia, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Praplan, Pouliot, Smirnovs; Antonietti. Entraîneur: Cadieux. Bienne: van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Künzle, Cunti, Brunner; Schläpfer, Froidevaux, Sheahan; Stampfli. Entraîneur: Törmänen.

Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette; 4 x 2’ contre Bienne. Notes: Ge/Servette sans Berthon (blessé), Auvitu, Cavalleri, Chanton, Eigenmann ni Smons (surnuméraire). Bienne sans Säteri, Hischier, Bärtschi, Christen, Reinhard ni Tanner (surnuméraires). Tir sur la transversale: Olofsson (32e). Temps mort demandé par Bienne (74e). Kessler en deuxième période, et Filppula au troisième tiers, se blessent et ne réapparaissent plus.

