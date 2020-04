Une pandémie n'est pas une guerre

L’urgence sanitaire, qui commande de tout confiner pour ne pas surcharger les hôpitaux, bloque une bonne partie des activités et entraîne ipso facto une chute du produit intérieur brut d’une ampleur jamais vue depuis la guerre. Une simple arithmétique en donne la mesure. Supposons, comme certains services fédéraux l’auraient calculé*, que l’économie helvétique tourne en ce moment aux trois quarts de sa capacité. Chaque mois qui passe entamerait ainsi de 25% le douzième d’un PIB qui s’est élevé l’an dernier à quelque 700 milliards de francs. Ce seraient ainsi près de 15 milliards de francs de revenus (salaires, loyers, dividendes, intérêts et autres composants du PIB) qui disparaîtraient mois après mois. Il n’y a donc aucune exagération dans les ordres de grandeur articulés pour les aides promises, et accordées, par la Confédération.

Mais si le confinement se prolonge, faute de résultats durables dans l’enrayement de l’épidémie, et que les mois perdus se chiffrent par une demi-douzaine sinon plus, le trou à combler avoisinera voire dépassera les 100 milliards de francs. On sera sans doute loin d’avoir épuisé les possibilités d’endettement d’un pays aussi riche que celui-ci, mais il restera avisé de s’inquiéter de la manière dont les fonds ainsi mobilisés sont et seront distribués, puis d’esquisser ce que seront les conditions du retour à la normale. Qui ne le sera pas tout à fait, puisque les dégâts, en forme de pertes de production, auront certes été indemnisés mais n’auront pas pour autant été réparés (ce qui est perdu est perdu), et que l’«assureur», en l’occurrence l’État, se retrouvera endetté à un point que l’on n’avait pas osé imaginer. Or, pour rappel, une dette publique finit toujours par être remboursée, que ce soit par les contribuables appelés à contribuer davantage, ou par l’ensemble de la population lorsque c’est l’inflation qui se charge de l’éteindre.

Tout cela suppose bien entendu que les secours mis en œuvre ne s’arrêtent pas à de simples avances de liquidités remboursables, mais consistent bel et bien en des subsides à fonds perdu aux entreprises et artisans frappés d’interdiction d’exercer, en indemnisations du chômage partiel, en financement d’aides publiques de toute nature. Et si cela ne suffira pas à relancer la machine (faute de quoi le fléchissement de l’activité pourrait bien ne prendre la forme ni d’un V, ni d’un U, ni même d’un L, mais carrément celle d’un I, c’est-à-dire d’une chute vers des profondeurs insondables, comme le suggère l’économiste américain Nouriel Roubini), alors on devra bien en venir à une distribution directe de pouvoir d’achat, moins peut-être sous forme de «monnaie hélicoptère», trop indifférenciée et difficile à organiser, que par exemple sous celle, avancée par un proposant inattendu**, du remboursement d’impôts perçus dans les périodes précédentes.

Restera la question des effets macroéconomiques sur le long terme. On les a généralement assimilés à ceux qu’ont pu induire les redressements d’activité intervenus après les guerres, accompagnés le plus souvent de hausse des rendements réels (conséquence logique des destructions du stock de capital physique). Or une étude historique récente*** tendrait à montrer que les pandémies, aussi brutales que des guerres mais non destructrices de capital, tendent plutôt à faire baisser ces mêmes rendements. Maigre consolation, mais consolation tout de même, pour ceux qui craindraient déjà que les coûts d’emprunts, hypothécaires notamment, reprennent l’ascenseur.

* Cf. NZZ du 28 mars 2020 ** Kurt Schiltknecht, ancien chef économiste de la BNS *** «Longer-run economic consequences of pandemics» (//www.nber.org/papers/w26934)