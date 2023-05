Cyclisme – Wout Van Aert sera la tête d’affiche du Tour de Suisse 2023 Le Belge de Jumbo-Visma prendra part pour la première fois au Tour de Suisse, du 11 au 20 juin. L’épreuve fera la part belle aux locaux. Brice Cheneval

Wout Van Aert n’a encore jamais pris part au Tour de Suisse. AFP

Un plateau à la hauteur de événement. Le Tour de Suisse, qui fête cette année ses 90 ans, accueillera - du 11 au 20 juin - plusieurs cadors du peloton. À commencer par Wout Van Aert. Le Belge de l’écurie Jumbo-Visma, au palmarès imposant (vainqueur entre autres de 9 étapes du Tour de France, de Milan-San Remo, Gand-Wevelgem, l’Amstel Gold Race et des Strade Bianche), est la tête d’affiche d’une compétition sur laquelle s’aligneront également le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), l’Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), l’Américain Neilson Powless (EF Education-Easypost), le Français Romain Bardet (Team DSM), l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech).

Les deux Thurgoviens Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Stefan Bissegger (EF Education-Easypost) figurent également sur la liste de départ, avec de réelles chances de victoire sur les deux chronos de la compétition, lors de la 1re et de la dernière étapes. D’autres Suisses chercheront à tirer leur épingle du jeu, à l’image du Saint-Gallois Gino Mäder (Bahrain Victorious), du Bernois Marc Hirschi (UAE Team Emirates), du Zurichois Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) ainsi que des Valaisans Sébastien Reichenbach et Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling).

Sagan et Schär feront leurs adieux

Par ailleurs, le Tour de Suisse 2023 sera marqué du sceau de l’émotion puisqu’il accueillera pour la dernière fois le Slovaque Peter Sagan (33 ans), détenteur du record de victoires d’étapes de l’épreuve (18), et le Lucernois Michael Schär (36 ans).

Quant à la course des femmes, laquelle s’inscrira pour la première fois dans le cadre de l’UCI World Tour féminin, elle fera la part belle à la formation néerlandaise SD Worx. Cette dernière écrase tout sur son passage cette saison, avec déjà 32 victoires au compteur. Sa meilleure représentante, Demi Vollering, fera office de favorite, épaulée par la Bernoise Marlen Reusser. La championne de Suisse en titre Caroline Baur prendra le départ, comme la Genevoise Elise Chabbey (Canyon-SRAM Racing), opérée de la main droite début mai.

