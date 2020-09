Cyclisme – Van Aert gagne au bout de l’ennui, Alaphilippe détrôné L’équipe Jumbo-Visma est décidément insatiable. Elle s’est encore imposée lors de la 5e étape à Privas, grâce au sprint de son incroyable et increvable coureur belge. Adam Yates s’empare du maillot jaune, après une pénalité à Alaphilippe. Robin Carrel, Privas

Belgium's Wout Van Aert crosses the finish line to win the fifth stage of the Tour de France cycling race over 183 kilometers (113,7 miles) with start in Gap and finish in Privas, southern France, Wednesday, Sept.2, 2020. (ChristophePetit-Tesson, Pool via AP) KEYSTONE

Wout Van Aert, 25 ans, réussit une saison incroyable. Après les Strade Bianche, Milan-Sanremo et une étape du Critérium du Dauphiné, il a cette fois gagné l’étape du Tour de France à Privas. Van Aert a battu de peu le Néerlandais Cees Bol et d’un peu plus l’Irlandais Sam Bennett. Julian Alaphilippe a cru tranquillement conserver son maillot jaune, mais l'a finalement cédé à Adam Yates. Le Français a écopé d'une pénalité de 20 secondes pour un ravitaillement non autorisé dans le final de l’étape menant à Privas.

Pas perdu pour le vélo

Van Aert n’est vraiment pas un coureur comme les autres. La veille, c’est lui qui avait fait le rythme lors de la majorité de la montée vers Orcières-Merlette, permettant d’étirer le peloton et d’envoyer son leader Primoz Roglic vers la victoire. Dire qu’il y a un peu plus d’un an, toujours sur la Grande Boucle, il avait été victime d’un accident effroyable sur le contre-la-montre de Pau et qu’on avait craint pour la suite de sa carrière... Avant ce sprint, il y a eu deux mini-escarmouches en début d'étape vite ramenées à la raison, c'est un peu tout et c'est rarissime. Personne pour aller montrer le maillot à l'avant, même si il n'y avait objectivement aucune chance d'aller au bout. Aucun coureur non plus ne s'est projeté à l'avant, alors qu'il y a quand même une prime de 2000 euros à aller gratter en tant que «combatif du jour» (le prix est revenu à Wout Poels, qui a pris le départ malgré une côte cassée).

Tant pis pour les 171 autres

Au départ, on a cru que les coureurs s'étaient mis d'accord pour aller ensemble jusqu'au sprint intermédiaire de L'Epine, à 135 km de l'arrivée, avant de laisser les baroudeurs obtenir un bon de sortie. Mais non. On s'est dit ensuite que les escarmouches débuteraient dans la Drôme, au terme de la longue descente de début d'étape dans de somptueuses gorges. Mais toujours pas. Et lors deux côtes de la fin de parcours? Toujours pas.

Même la Vallée du Rhône, son Mistral et ses bordures potentielles n’ont pas décanté la course. Tout le monde semblait s’accorder sur un sprint massif, où il n’y a logiquement qu’un seul vainqueur, même si Ineos a tenté un coup de bluff dans les dix derniers kilomètres et le Thurgovien Michael Schär de sortir en force juste avant la flamme rouge. Tant mieux pour Van Aert, tant pis pour les 171 autres coureurs.

Nouvelle arrivée en côte

Il va donc falloir attendre ce jeudi avant de revivre une course de mouvement et cette 6e étape s'annonce justement costaude sur la fin. Le peloton s'élancera du Teil, en Ardèche, une ville touchée par un tremblement de terre d'une magnitude exceptionnelle de 5,3 sur l'échelle de Richter en novembre dernier et toujours pas totalement reconstruite.

Les coureurs passeront ensuite furtivement par l'Hérault et la Lozère, avant d’en terminer en altitude dans le Gard. Ils vont y affronter le difficile Col de la Lusette (1re catégorie, 11,7 km à 7,3%), dont le sommet est posé à 13,5 km du but. L'arrivée, elle, sera jugée sur le méconnu Mont Aigoual, au terme d'un long faux-plat de 8,3 km à 4%. De quoi créer de premiers écarts. Ou pas.