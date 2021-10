Critique de concert – Woodkid à Château Rouge, première d’une tournée haute en couleurs Jeudi, la salle d’Annemasse, flambant neuve, accueillait un spectacle impressionnant, pour le son comme pour les images. Fabrice Gottraux

Annemasse, 7 octobre 2021: Woodkid, son orchestre, ses vidéos, sur la nouvelle scène de Château Rouge. MAGALI GIRARDIN

À l’impossible nul n’est tenu. Mais comment faire rentrer une montagne dans une maison? Comment malaxer la roche comme une mie de pain avec les doigts?

En plus de s’imposer en brillant compositeur, Woodkid a l’avantage d’être son propre directeur artistique: vidéos, lumières, scénographie, direction musicale également – cordes, violons, trombone, saxophone, batterie, claviers. Pour la première date de sa nouvelle tournée, jeudi dans la grande salle flambant neuve de Château Rouge à Annemasse – son impeccable –, le musicien français a sorti le grand jeu. Encore une fois. Encore mieux.

Vidéos spectaculaires

Pas d’acrobatie pour le chanteur, mais le corps en spectacle tout même. Barbe noire, casquette: sobriété attendue. Poing levé, timbre chaud: et sautez, messieurs dames, comme au concert hip-hop!

Offrir un spectacle complet reste l’apanage de la pop. À cette différence que Woodkid a très bon goût. Faut-il baigner l’assistance dans une lumière verte? Ce sera un vert teinté de bleu, évoquant l’eau sous les mangroves, ou la mare dans le parc d’à-côté. Subtil.

Woodkid à Château Rouge. Aux vidéos spectaculaires projetées en fond de scène répondent des moments dépouillés, quelques spots en guise d’éclairage. MAGALI GIRARDIN

Verra-t-on de la fumée, des cailloux qui volent, explosent, se recollent? Des montagnes aussi! Des images tourbillonnantes se tordent, se contractent, passent du rouge au bleu, d’un matin irisé au crépuscule d’hiver.

Images cinématographiques alors, conçues par un artiste maîtrisant tous les codes visuels – superhéros, voyage intergalactique, l’expérimental aussi.

Comme une petite Arena

L’écran campe au milieu de la scène, les musiciens devant. Banal. Mais l’écran se double d’une avancée. Astucieux: la projection prend du volume, et Woodkid peut monter dessus. Comme il peut, soudain, laisser briller une faible ligne de loupiotes. On dirait Broadway après la fin du monde. Nostalgie.

La chanson s’intitule «Brooklyn», parmi les premières, en 2011. Woodkid, entre deux martelages industriels, offre une ballade triste au public de Château Rouge. On dirait une petite Arena, en plus intimiste. On est entré tout droit dans le fantasme de Woodkid. Une réussite.

