La Trans’Onésienne en fête – Wondimu Bussy donne un coup de fouet à la doyenne À 50 ans, l’épreuve est repartie de plus belle grâce à la participation de quelque 1400 concurrents et à la victoire du coureur genevois, de retour d’un camp d’entraînement au Kenya. Pascal Bornand

Le départ à peine donné, le futur vainqueur Wondimu Bussy a déjà pris la tête et ses jambes à son cou! PASCAL BORNAND

Doyenne des courses genevoises, la Trans’Onésienne a fêté samedi ses 50 ans, sans faire de bruit, sinon en tapant dans ses mains et en criant joyeusement. On a aussi entendu le babillage familier de Max Huber, le fidèle speaker de la manifestation. Car après deux ans de diversion virtuelle aux Evaux, on a retrouvé la course comme avant la pandémie, à l’aise dans ses baskets, bon enfant et sans prétention, avec pour seule ambition celle de ravir l’ensemble de ses 1400 participants, qu’ils marchent, trottent ou galopent dans les rues du vieux village d’Onex.