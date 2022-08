Cinéma – Wolfgang Petersen, réalisateur de «Troie», est mort Wolfgang Petersen, l’Allemand qui a réalisé «Troie» et «L’Histoire sans fin», est décédé à Los Angeles d’un cancer du pancréas à 81 ans.

Wolfgang Petersen le 31 mai 2006 à Rome. AFP

Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, notamment connu pour ses films «Troie» et «L’Histoire sans fin» et pour avoir dirigé des stars mondiales telles que Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford ou encore Brad Pitt, est décédé d’un cancer du pancréas à 81 ans.

Celui qui avait connu le succès en 1983 avec deux nominations aux Oscars pour «Das Boot», thriller dont l’intrigue prend place à bord d’un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort à son domicile de Los Angeles dans les bras de son épouse, a indiqué un porte-parole.

L’année suivante sortait son premier film en langue anglaise, «L’Histoire sans fin», adaptation d’un succès de littérature jeunesse racontant les aventures d’un jeune garçon qui vole un roman dans une librairie, avant d’être propulsé dans l’histoire de l’ouvrage.

«Joie de vivre»

Il a ensuite réalisé des films d’action et des films catastrophe, notamment «Dans la ligne de mire», avec Clint Eastwood et John Malkovich, et «Alerte», qui relate la lutte des autorités américaines contre un virus très virulent, avec Dustin Hoffman.

L’actrice Glenn Close, qui avait joué au côté de Harrison Ford dans «Air Force One», a confié dans un communiqué à l’AFP qu’avoir été dirigée par Wolfgang Petersen «rest(ait) un souvenir spécial».

«Même si le scénario était palpitant et incroyablement intense, je me souviens de beaucoup de rires, surtout lors des scènes autour de l’immense table dans la +War Room+», a-t-elle déclaré. «Mon souvenir est celui d’un homme plein de ‘joie de vivre’ (en français dans le communiqué, ndlr) qui faisait ce qu’il aimait faire le plus», a encore déclaré la comédienne.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.