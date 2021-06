Tennis – Wimbledon brouille les habitudes en créant une bulle égalitaire Loin des villas du «Village», tous les joueurs sont empilés cette année dans un seul hôtel. Sans exception ni indulgence. Johanna Konta l’a déjà payé au prix fort. Mathieu Aeschmann

À Wimbledon, on ne badine pas avec la sécurité sanitaire. Tout le monde est logé à la même enseigne. AFP

Parce qu’il fallait bien marquer le coup, Wimbledon est revenu à la vie sous le crachin. Cinq heures de retard à l’allumage, l’herbe verte cachée sous les bâches puis des matches qui avancent au compte-gouttes, le «Temple» a rouvert ses portes, majestueux et humide, comme pour insister sur le fait que rien n’y change vraiment. Enfin, presque. Car hier, personne n’a pu regarder tomber la pluie depuis le salon de sa villa voisine. Protocole sanitaire oblige, chaque compétiteur n’a le droit de fouler que deux sites: l’AELTC et l’hôtel Park Plaza de Westminster Bridge. Finis les scones de chez Gail’s, les barbecues dans le jardin ou les gin tonics du Hemingways. En 2021, les joueurs de tennis avancent sous bulle et «the Village» sonne creux.