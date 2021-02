Votations du 7 mars – Willy Cretegny: «L’accord avec l’Indonésie est néfaste à tous les niveaux» Le vigneron porte le référendum contre l’accord de libre-échange. Lundi, le comité genevois en faveur du non donnait ses arguments. Luca Di Stefano

Willy Cretegny, vigneron. FRANK MENTHA

Un chimpanzé et son petit cernés par les flammes. Et ces mots, brefs et accrocheurs, sur l’affiche de campagne: «Stop huile de palme». Si les Suisses sont appelés le 7 mars à s’exprimer sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, ils le doivent dans une large mesure à un Genevois.

Infatigable pourfendeur du libre-échange, le vigneron Willy Cretegny porte l’attaque contre «un accord néfaste à tous les niveaux». Lundi, entouré de ses soutiens politiques locaux, il était à la Maison de l’alimentation du territoire de Genève pour marteler son message.