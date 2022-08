Les centenaires du canton (1/4) – William, le chef de train espiègle à la mémoire bluffante Cet habitant du Lignon, qui cumule 103 ans, raconte la mobilisation, la soupe aux orties de Jeanine et ses 77 agendas. Aurélie Toninato

Né le 10 août 1919 à Genève, M. Martignier s’est installé au Lignon il y a cinquante ans. Il conserve dans son appartement de nombreux souvenirs, entre agendas conservés depuis 1946 et photographies d’époque. LAURENT GUIRAUD

Il a vu le jour un 10 août, comme nous. Avec juste quelques années de plus au compteur: lorsqu’on est née, il était déjà à la retraite… William Martignier vient de fêter ses 103 ans. Cet habitant du Lignon depuis cinquante ans est prolixe. Et très en forme: il conduisait encore il y a quelques mois. «J’ai arrêté parce que je n’arrive plus bien à faire les 170 pas qui me séparent de ma voiture au garage.»