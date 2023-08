Monde du cinéma en deuil – William Friedkin, le dernier acte d’un maître Le grand réalisateur est décédé lundi à 87 ans à Los Angeles. Son dernier film sera projeté à titre posthume à Venise. Pascal Gavillet

Friedkin en 2009 à Locarno avec son Léopard d’honneur. DR

Un maître! Il y a des cinéastes qu’on peut difficilement définir autrement. Décédé lundi à l’âge de 87 ans à Los Angeles, William Friedkin laisse derrière lui une œuvre constituée de films devenus des classiques simultanément à leur sortie. Pensons à «French Connection», à cet «Exorciste» qui fit couler tant d’encre et généra tant de malaise lors de son exploitation, à «To Live and Die in L.A.», et même à «The Sorcerer», remake inattendu d’un grand Clouzot, «Le salaire de la peur».

Il y avait chez Friedkin une manière unique d’empoigner les grands thèmes du cinéma américain – la pègre, la peur, la transgression – et de les faire siens. Son cinéma était solide et bien plus que cela. L’action y devenait partie constituante d’une patte graphique qui lui a permis de se frotter à tous les films de genre, même la comédie. L’homme dominait la situation et le cinéma américain. Et même si sa filmographie comporte quelques faux pas, comme «Le coup du siècle» avec Chevy Chase, ou «Têtes vides cherchent coffres pleins» avec Peter Falk, elle n’inclut véritablement rien de mineur.

En 2009, il était d’ailleurs venu au festival de Locarno y recevoir un Léopard d’honneur. C’était la dernière fois que nous avions pu le rencontrer, et s’il paraissait affaibli, il pouvait toujours évoquer son cinéma avec la même passion. Tout cela ne l’empêcha pas de réaliser d’autres films, «Killer Joe» en 2011, et surtout ce remake d’«Ouragan sur le Caine» de Dmytryk, «The Caine Mutiny Court-Martial», qui sera présenté à Venise dans un mois. C’est sans doute à ce moment-là qu’on va réaliser à quel point il nous manque.

