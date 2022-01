Casse-tête logistique en hockey – Willi Vögtlin doit jongler pour contenter tout le monde Le responsable des calendriers de matches est un fonctionnaire sous haute pression. Entre annulation et reprogrammation des parties, il doit souvent faire preuve d’imagination. Cyrill Pasche

Willi Vögtlin doit jongler et régulièrement mettre à jour le calendrier des matches. KEYSTONE

Willi Vögtlin, «Monsieur Calendrier», est confronté à d’innombrables casse-têtes. Entre augmentation des cas de Covid, équipes en quarantaine, matches annulés à la dernière minute et reprogrammés à des dates ultérieures, le fonctionnaire alémanique vit un exercice chaotique. Une vingtaine de parties ont déjà dû être déplacées.

«C’est pourtant beaucoup plus compliqué que la saison passée, explique l’ancien arbitre de LNA et ex-manager du CP Berne (1991-1993). Quand les matches se jouaient à huis clos, je pouvais faire un peu comme je voulais pour les reprogrammer. Bienne-Langnau ou Langnau-Bienne? C’était à peu près égal, puisqu’il n’y avait pas de spectateurs. Cette saison, après avoir trouvé une nouvelle date pour rejouer une rencontre, les clubs ont besoin d’un certain temps pour mettre en place toute la logistique.»