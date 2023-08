Buzz sur les réseaux sociaux – Will Smith fan d’un instagrammeur genevois Ce mercredi, Will Smith a republié une vidéo de «Hononpaslui», un créateur de contenu genevois fan de l’acteur américain. Une consécration pour l’instagrammeur. Lisa Vigano

1 / 2 L’instagrammeur genevois «Hononpaslui» lorsqu’il découvre que Will Smith a republié l’un de ses Reels. INSTAGRAM/HONONPASLUI

«HEIN?», c’est la réaction de l’instagrammeur genevois «Hononpaslui» lorsqu’il découvre que Will Smith a partagé l’une de ses vidéos sur son compte Instagram ce mercredi, générant plus d’un million de «J’aime» et près de 10’000 commentaires. L’acteur américain, hilare, a en effet republié un des Reels du Genevois aux 200’000 abonnés en saluant son travail.

Dans cette courte vidéo, mise en ligne en juin dernier, «Hononpaslui» surprend des passants avec deux amis en reproduisant la «Carlton dance», célèbre danse de la série «Le Prince de Bel-Air», qui a propulsé Will Smith sur le devant de la scène.

Ce dernier, dans son repost Instagram, reconnaît le talent d’imitation du Genevois: «Ce gars est habillé comme moi, mais je dois admettre que j’aurais quand même une sacrée trouille!»

L’instagrammeur n’en revient pas et a fait part en story Instagram de son souhait de rencontrer la star afin de «créer les meilleures vidéos» avec lui. Il a également remercié ses fans pour leur soutien et leurs partages, grâce auxquels il a réussi à «réaliser un de ses rêves».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.