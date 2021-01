Vingtième anniversaire – Wikipédia est devenu l’un des dix sites les plus visités Survivante de l’esprit libertaire des débuts d’internet, l’encyclopédie universelle en ligne est devenue indispensable. Mais les contraintes qui planent sur les géants du web menacent un modèle unique. Ivan Radja

Basé sur des contributions bénévoles, ouvertes à tous, Wikipédia totalise 22 milliards de pages vues par mois. Anadolu Agency via AFP

Une blague soutient qu’il est heureux que Wikipédia marche en pratique, car en théorie, cela ne fonctionne pas. Et, de fait, lorsqu’ils créent le site le 15 janvier 2001, Jimmy Wales, trader, et Larry Sanger, docteur en philosophie, le conçoivent d’abord comme une plateforme chargée de rassembler des informations pour… Nupedia. Cette encyclopédie en ligne devait être rédigée par des professeurs expérimentés, mais elle tourna vite court, faute de contributions suffisantes, et plombée par la lenteur de rédaction.

Un mot hawaïen

En s’appuyant sur l’outil de travail collaboratif «wiki», ils allaient donner corps à l’utopie de l’internet des débuts, libertaire et participatif: faire de la Toile le creuset d’un savoir universellement partagé. Wiki, de l’hawaïen «wikiwiki», qui signifie «vite-vite», permet à tout un chacun de produire du contenu, compilé dans une base de données, et modifiable en tout temps et par n’importe qui.

Wikipédia était né, de l’union d’internet et du rêve de Diderot et d’Alembert. Mais alors que les encyclopédistes du XVIIIe ont rassemblé jusqu’à 150 contributeurs, Wikipédia peut s’appuyer sur une communauté bien plus grande (voir encadré). Elle est en outre considérée comme étant aussi fiable que l’encyclopédie Britannica, si ce n’est plus, car sans cesse mise à jour.

«Demander de valider un contenu avant sa mise en ligne tuerait Wikipédia» Frédéric Schütz, cofondateur de Wikimedia.ch

Le site est aujourd’hui menacé par la volonté de contrôle des contenus visant les plateformes internet. «Demander de valider un contenu avant sa mise en ligne tuerait Wikipédia, s’inquiète Frédéric Schütz, contributeur et cofondateur de l’association Wikimedia.ch. Le site n’a pas pour but d’accueillir une parole qui pourrait être censurée ailleurs, au contraire, il tente de dépersonnifier au maximum les contributions.»

Corrections rapides

Une telle contrainte, qui vise à réguler des forums tels que Twitter ou Facebook, ne pourrait être respectée par l’encyclopédie en ligne. «Nous sommes très réactifs, et une erreur grossière ou un acte de vandalisme sont corrigés dans les minutes qui suivent en ce qui concerne les pages les plus fréquentées. Mais nous n’aurions pas les moyens d’intervenir en amont.»

Système fiable

Le système a fait ses preuves. «Pour créer un article, il faut ouvrir un compte, sans adresse e-mail, et votre adresse IP, qui permet de remonter jusqu’à vous, n’est alors plus publique», explique Frédéric Schütz. La Fondation Wikimedia, basée aux États-Unis, peut cependant autoriser la police à débusquer l’identité en cas de force majeure. «Sachez aussi qu’il faut patienter trois jours avant d’écrire son article et de le publier, cela afin de décourager les actes malveillants, qui se font généralement dans l’urgence.»

Des «bots», ou miniprogrammes informatiques, sont en outre chargés de détecter toute contribution problématique, grâce à des mots-clés. N’importe qui peut en revanche intervenir sur un article en cliquant sur «modifier» (en haut à droite de la page).

Ni pubs ni actionnaires

Wikipédia a également réussi à défier tous les modèles d’affaires de l’ère internet: ni annonceurs ni actionnaires! La Fondation Wikimedia est à but non lucratif et se limite à fixer des objectifs, comme l’accès au site via Kiwix, une application pour ne pas dépendre d’internet et contourner les vides technologiques ou les censures d’État.

Grâce aux dons

Les dons sont indispensables. «C’est tout de même un site web, rappelle Frédéric Schütz. Il nécessite plusieurs centres de calcul, dont trois aux États-Unis, un à Amsterdam, un à Singapour, des ingénieurs système, divers personnels, soit plus de cent personnes en tout. Les dons rapportent plusieurs millions, ce qui est très peu compte tenu du trafic généré par Wikipédia.»