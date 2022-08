Football – Wicky: «Imeri a beaucoup de qualités» L’entraîneur de Young Boys est heureux de la victoire 3-0 face à Servette. Il dit ce qu’il pense du Grenat Kastriot Imeri, que son club courtise. Daniel Visentini Berne

Raphaël Wicky peut être content de son début de saison à la tête d’YB: leader: 11 buts marqués en cinq matches, avec ce 3-0 infligé à Servette. Et toujours un seul d’encaissé. BASTIEN GALLAY/LPS

Il n’a pas commenté plus que ça, mais quand on lui a demandé si Imeri pourrait bien se fondre dans le collectif d’YB, Raphaël Wicky a souri. «C’est un très bon joueur, a répondu l’entraîneur des Bernois. Pour le reste, ce n’est pas à moi d’en dire plus, il faut regarder avec Steve von Bergen (ndlr: le directeur sportif).»

On le sait, depuis plusieurs jours, les contacts existent entre Young Boys et Servette, concernant Kastriot Imeri. Alors, vraiment, pas un mot de plus de Wicky sur le joyau de Servette qui ronge son frein depuis deux mois en attendant un transfert? «Il a beaucoup de qualités, a consenti Wicky. Beaucoup de foot dans les pieds, c’est un joueur qui peut changer le cours d’un match.»

YB ou l’étranger

On ne sait pas si les négociations aboutiront entre Servette et YB. Mais Didier Fischer était présent à Berne dimanche. D’autres clubs, à l’étranger, sont aussi sur les rangs. Le montant du transfert est en question. Wicky n’en dira pas plus. Philippe Senderos, qui admet les contacts, n’évoquera pas plus le sujet.

Alors Wicky a parlé de la victoire sur Servette. De cette intensité mise par YB, qui provoque l’erreur.

Le pressing des Bernois

«C’est une de nos forces, oui, explique-t-il. J’ai un groupe qui a beaucoup de qualités, qui a faim et le pressing à la perte du ballon est quelque chose que nous travaillons, qui fait partie de notre ADN. Parce que c’est toujours plus simple, à la perte de la balle, de courir cinq mètres vers l’avant pour le récupérer rapidement, que 50 mètres derrière. Mais cela suppose que chacun bosse pour le copain, dans un effort collectif.»

Seul bémol pour lui, certains manquements au dogme. «On a laissé parfois Servette avoir des chances, c’est le petit point négatif, dit Wicky. Nous allons souvent rencontrer des équipes avec des blocs bas, qui voudront nous jouer en contre. À nous de le prendre en compte aussi.»

Geiger pas ébranlé

Un peu plus loin, Alain Geiger n’était pas décontenancé par la première défaite de la saison. «Il nous a manqué un but pour nous relancer, disait-il. Nous aurions dû nous faire plus mal, collectivement, pour espérer quelque chose. On joue mal le coup sur la droite, lors du premier but qui lance YB (ndlr: erreur de Diallo). C’est un ballon perdu bêtement, qui conduit au but. Mais YB est très fort et a mérité son succès.»

Satisfaction pour ce mieux après la pause, quand YB gérait avant de porter l’estocade? «Paradoxalement, c’est peut-être le match où nous avons le plus d’occasions et on perd, relevait Geiger. Mais nous n’avons pas à en rougir. Tout n’est pas à jeter, il y a eu des choses intéressantes.»

Pas de drame dans la maison grenat après cette première défaite de la saison. Geiger attend un attaquant. Et Imeri attend un club, YB ou à l’étranger. Il faudrait que les deux cas se règlent rapidement.

