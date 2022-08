Lutte – Wicki nouveau roi, trois couronnes romandes Le Lucernois de 25 ans a remporté le titre lors de la Fête fédérale, dimanche, à Pratteln. Pierre-Alain Schlosser Pratteln

Joel Wicki porté en triomphe dimanche. keystone-sda.ch

Le nouveau roi de la lutte a 25 ans et il vient de Sörenberg dans le canton de Lucerne. Joel Wicki et ses 110 kg (pour 183 cm) ont mis à terre Matthias Aeschbacher (30 ans) et les espoirs de toute la délégation bernoise, laquelle restait sur une série de quatre succès lors des Fêtes fédérales de lutte et des jeux alpestres.

Ce mécanicien sur machines de construction, amateur de chasse, de pêche et d’agriculture, a mis fin à une attente de 36 ans. Il fallait remonter à 1986 pour voir un lutteur de Suisse centrale s’imposer pour la dernière fois lors d’une fête fédérale. Sur le trône, Joel Wicki succède à Christian Stucki, sacré à Zoug, en 2019.

La délégation romande a pour sa part glané trois couronnes fédérales. Toutes acquises par des lutteurs fribourgeois: Lario Kramer, Sven Hofer et Romain Collaud. Ce dernier obtient la distinction alors qu’il n’est âgé que de 20 ans. «C’était incroyable, j’ai vécu un jour parfait, raconte le Broyard de Vallon. Toute la saison a été folle. Finir en beauté à la «fédérale», je n’y croyais pas. Ma première expérience de Zoug, il y a trois ans, m’a permis d’acquérir de l’expérience, de m’habituer à une arène aussi grande.»

Le Fribourgeois a vécu un petit miracle: «Après ma défaite de dimanche matin, confirme-t-il, je n’avais plus le droit à l’erreur. J’ai dû changer de mentalité pour remporter mes trois dernières passes.»

À noter que Benjamin Gapany s’est blessé à une cheville et a dû être évacué. Le Fribourgeois d’Hauteville n’a pas pu terminer le concours, alors qu’une couronne lui tendait les bras.



