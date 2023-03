Union européenne – WhatsApp s’engage à plus de transparence Le service de messagerie permettra notamment aux utilisateurs de refuser plus facilement les mises à jour en cas de désaccord.

Interrogée, une porte-parole de WhatsApp s’est refusée à tout commentaire sur le sujet. KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO

La messagerie WhatsApp s’est engagée auprès de l’Union européenne à davantage de transparence sur les mises à jour de ses conditions d’utilisation et a confirmé qu’elle ne partageait pas les données personnelles de ses utilisateurs à des fins publicitaires, a annoncé lundi la Commission.

Procédure de dialogue

Une procédure de dialogue avait été engagée entre les autorités de l’Union européenne et cette filiale de Meta, à la suite d’une plainte du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) en 2021 contre le changement controversé de ses conditions d’utilisation et politique de confidentialité.

«Pour toute mise à jour future de sa politique, WhatsApp expliquera les modifications qu’elle entend apporter aux contrats des utilisateurs et en quoi ces dernières pourraient affecter leurs droits», indique l’exécutif européen dans un communiqué.

«La société permettra aux utilisateurs de refuser plus facilement les mises à jour en cas de désaccord, et fournira des explications claires lorsqu’un tel rejet ne permet plus à l’utilisateur d’utiliser les services de WhatsApp», poursuit la Commission, ajoutant que Whatsapp «s’abstiendra d’envoyer des notifications récurrentes».

WhatsApp «a également confirmé que les données à caractère personnel des utilisateurs n’étaient pas partagées avec des tiers ou d’autres entreprises du groupe Meta – dont Facebook – à des fins publicitaires», selon la même source.

Le commissaire européen chargé de la protection des consommateurs, Didier Reynders, a salué les engagements de WhatsApp. KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

«Je salue les engagements de WhatsApp à modifier ses pratiques pour se conformer aux règles de l’UE, à informer activement les utilisateurs de toute modification de leur contrat et à respecter leurs choix au lieu de leur poser la question à chaque fois qu’ils ouvrent l’application», a déclaré le commissaire européen chargé de la protection des consommateurs, Didier Reynders.

«Les consommateurs ont le droit de comprendre ce qu’ils acceptent et ce que ce choix implique concrètement, afin de pouvoir décider s’ils veulent continuer à utiliser la plateforme», a-t-il ajouté.

WhatsApp a été frappée en septembre 2021 par une amende de 225 millions d’euros de la part du régulateur irlandais pour avoir failli à ses obligations de transparence, en particulier sur les transferts de données vers d’autres sociétés du groupe. En janvier, la société a de nouveau écopé d’une amende de 5,5 millions d’euros pour avoir enfreint le règlement européen sur les données (RGPD).

AFP

