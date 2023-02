Mondiaux de ski alpin – Wendy Holdener, «l’employée modèle» de Swiss-Ski La Schwytzoise, qui a gagné sa dixième médaille internationale aux Mondiaux de Courchevel/Méribel, est toujours présente lors des événements par équipes. Car la championne prend à cœur son rôle de modèle. Sylvain Bolt Méribel

Wendy Holdener lors de la remise des médailles du combiné, où elle a décroché l’argent. La Schwytzoise tient à se montrer exemplaire envers ses fans mais aussi sa fédération de ski. KEYSTONE

Son village d’environ 2500 habitants, niché quelque part dans le canton de Schwytz, est réputé conservateur. Unteriberg s’est pourtant ouvert au monde ces dernières années grâce à Wendy Holdener, qui a décroché en ouverture des Mondiaux de Courchevel/Méribel sa dixième médaille internationale (l’argent en combiné). Engagée cette semaine en parallèle (mercredi), en géant (jeudi) et en slalom (samedi), la Suissesse a participé au Team Event de mardi, pourtant boudé par les autres stars. «Je suis là parce que j’aime plus que tout skier pour la Suisse», se justifie la Schwytzoise.



Cette fois, la locomotive Holdener, qui a remporté un titre olympique (2018) et mondial (2019) par équipes, n’a pas réussi à tirer les autres wagons suisses vers le succès. Car le quatuor a été stoppé par le Canada dès les quarts de finale. «C’est la première fois que j’avais la chance de courir avec elle, explique le jeune Grison Livio Simonet, qui découvre les Mondiaux. Son expérience des grands événements est précieuse, elle s’est montrée solidaire et nous a motivés.»