Courchevel/Méribel 2023 – Wendy Holdener: «Je me sentais forte, ça m’a fait du bien» La Schwytzoise est décidément à l’aise en combiné alpin. Elle a remporté la médaille d’argent dans la discipline aux Mondiaux de Courchevel/Méribel, et ce derrière Federica Brignone. Rebecca Garcia Méribel

Wendy Holdener a décroché une médaille lors de la première épreuve de la quinzaine. AFP

Une première médaille helvétique pour la première des épreuves des Mondiaux de Courchevel/Méribel. C’est en combiné alpin que Wendy Holdener a décroché la médaille d’argent, derrière Federica Brignone. L’Italienne s’est montrée trop rapide en super-G, mais ce n’est pas pour autant que la Schwytzoise n’a pas tout donné pour la rattraper lors du slalom.

«Je me suis dit: j’ai de grandes chances je vais tout faire pour réussir mais sans me mettre trop de pression.» Wendy Holdener

Holdener est remontée de 13 places au classement grâce à une deuxième manche extrêmement rapide. Elle est transparente: elle se sent bien depuis qu’elle est arrivée en Savoie. «Je suis arrivée très heureuse à Méribel, je me sentais forte. ça m’a fait du bien et je me suis dit: j’ai de grandes chances je vais tout faire pour réussir mais sans me mettre trop de pression», a expliqué celle qui a conquis sa dixième médaille dans un grand événement.

Sur ces dix succès, cinq l’ont été en combiné alpin. Autant dire que la discipline lui sied à merveille. «La plupart d’entre vous savent que j’aime cette discipline depuis longtemps», a souri la skieuse d’Unteriberg.

Brignone au top, Shiffrin aura d’autres chances

Rayonnante après sa victoire, Federica Brignone a professé son amour pour le combiné. «Pour moi, les meilleurs skieurs ont toujours été ceux capables de skier dans toutes les disciplines.» Impériale en super-G dans la matinée, Brignone a tout de même commis une erreur qui aurait pu lui coûter la victoire en slalom. «Ce n’est pas terminé tant que ce n’est pas terminé, a récité la gagnante du jour, très contente d’y avoir cru jusqu’au bout. Quand Mikaela (ndlr: Shiffrin) est sortie, je n’étais toujours pas sûre de gagner.» D’autres étaient en embuscade. Comme Holdener, qui a choisi de se concentrer sur elle-même uniquement.

«Federica était très en avance, mais je savais qu’il y avait aussi d’autres bonnes skieuses en slalom. Je n’ai regardé personne au départ, j’ai entendu qu’il s’était passé quelque chose avec Mikaela mais pas quoi», a expliqué la médaillée d’argent.

La sortie de l’Américaine à trois portes de l’arrivée a sonné comme la grande surprise du jour, elle qui domine largement la Coupe du monde. Un peu déçue mais loin d’être abattue, Shiffrin a expliqué à la presse qu’être éliminée d’une des nombreuses épreuves n’était pas un drame. D’autant plus qu’elle skiait extrêmement bien jusqu’à son élimination. Pour elle, une nouvelle chance se présentera mercredi en super-G.

