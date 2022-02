JO 2022 – Wendy Holdener et Andres Ambühl porte-drapeaux suisses La skieuse alpine et le hockeyeur ont été choisis pour emmener la délégation helvétique, vendredi lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin. Renaud Tschoumy

Wendy Holdener portera le drapeau suisse plutôt que ses skis, vendredi à Pékin. AFP

Wendy Holdener sera la première skieuse alpine depuis 30 ans à porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin, vendredi (13 h en Suisse). Chez les hommes, Andres Ambühl suit les traces d'Uli Poltera, qui avait été le dernier joueur de hockey sur glace à être choisi comme porte-drapeau en 1952.

La délégation suisse sera donc emmenée par les porte-drapeaux Wendy Holdener et Andres Ambühl. Ces derniers marcheront ainsi sur les traces de Roger Federer. Il y a 14 ans, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été 2008, la star du tennis avait porté le drapeau suisse dans le même stade, construit par les architectes suisses Herzog/de Meuron. En faisant porter le drapeau national par une femme et un homme depuis les Jeux d'été de Tokyo, le CIO souligne son souci d'équité entre les sexes.

La fierté de Wendy Holdener

« Wendy Holdener, qui avait remporté une collection complète de médailles aux Jeux de PyeongChang 2018, est une porte-drapeau absolument digne de ce nom. De plus, je suis impressionné par l'intérêt qu'elle porte à chaque fois à la culture du pays hôte», a expliqué le chef de Mission Ralph Stöckli.



De son côté, Wendy Holdener a déclaré: «Porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture est une expérience unique et un grand honneur que peu d'athlètes peuvent vivre. Je me réjouis aussi tout particulièrement de ce moment, car il ne sera pas seulement très spécial pour moi – il le sera surtout pour mon père, et certainement aussi pour le reste de ma famille et de mes amis qui me soutiennent.»

Ambühl premier hockeyeur depuis 1952

En ce qui concerne Andres Ambühl, qui participera à Pékin à ses cinquièmes Jeux olympiques, Ralph Stöckli a détaillé: « Il a accompli des choses incroyables au cours de sa longue carrière et il est toujours resté un joueur d'équipe. Il donne l'exemple de l'esprit olympique à ses jeunes coéquipiers.»

Ambühl est le premier joueur de hockey sur glace depuis 70 ans à porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des JO. En 1952 à Oslo, c'est également un Grison, Uli Poltera, qui avait assumé ce rôle. Cela fait depuis 30 ans et Vreni Schneider à Albertville qu'une skieuse alpine n’avait plus été choisie comme porte-drapeau suisse.

Andre Ambühl troquera sa canne pour le drapeau suisse vendredi à Pékin. AFP

Andres Ambühl: «Je suis extrêmement honoré d'avoir cette opportunité. Il y a beaucoup de grands athlètes dans notre délégation et je ne m'attendais pas à être choisi comme porte-drapeau. La Suisse compte énormément pour moi et je suis toujours très fier de pouvoir représenter mon pays. Le fait que je puisse me tenir à la tête de cette délégation de grands athlètes suisses avec le drapeau lors des Jeux olympiques, l'événement sportif le plus important qui soit, sera pour moi une expérience très spéciale.»

Une entrée exigeante Afficher plus Un jour avant l'ouverture, Ralph Stöckli souligne que la délégation suisse est prête pour obtenir des succès lors de ses compétitions. «J'ai l'impression que les athlètes aiment ce qu'ils voient et vivent ici. Les sites de compétition sont de très haut niveau; ils font encore monter l'impatience de commencer les Jeux.» Mais Stöckli parle aussi de défis: «Le voyage peut être éprouvant pour les nerfs des athlètes – surtout jusqu'à ce que le résultat négatif soit connu et qu'ils aient rejoint la bulle olympique. Cela peut prendre du temps et il arrive que la communication entre les différents services ne fonctionne pas de manière optimale. Cela crée un stress supplémentaire.» Une fois arrivés, les athlètes peuvent toutefois très bien se préparer aux compétitions: « Les retours que je reçois des responsables d'équipe à ce propos sont très positifs.»

