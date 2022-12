Ski alpin – Wendy Holdener remporte sa deuxième victoire en deux semaines La Schwytzoise s’est imposée au slalom de Sestrières. Elle a précédé Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova. Le signe indien est bel et bien vaincu. Renaud Tschoumy

Wendy Holdener a confirmé son excellente forme ce dimanche matin. AFP

Enfin victorieuse de son premier slalom il y a deux semaines à Killington, Wendy Holdener a confirmé son excellente forme ce dimanche à Sestrières. Elle a en effet signé sa deuxième victoire consécutive en slalom. Et cette fois, elle est montée seule sur la plus haute marche du podium.

Deuxième de la première manche, à 24 centièmes de seconde de Petra Vlhova, la Schwytzoise de 29 ans a accompli un superbe deuxième tracé, franchissant la ligne avec une avance de 47 centièmes sur l’Américaine Mikaela Shiffrin et de 70 centièmes sur Vlhova. Le signe indien est bel et bien vaincu pour Holdener.

Elle est devenue la première Suisse à remporter deux slaloms de suite depuis une certaine Vreni Schneider. C’était en 1994… «C’est fou de parvenir à m’imposer ici à Sestrières, devant ce public incroyable, a réagi Wendy Holdener après sa victoire. Lorsque je me suis élancée, je savais que Mikaela Shiffrin était devant, et que je n’avais que 9 centièmes de seconde d’avance sur elle. Je suis partie avec en tête l’envie de tout donner. J’ai réussi à le faire, et je suis particulièrement contente d’avoir réussi à skier aussi bien sur le bas du parcours. Vraiment, c’est une journée incroyable.»

Aline Danioth a pris la treizième place (+2’’87), et Elena Stoffel a progressé de dix places sur le second tracé pour terminer à une belle seizième place (+3’’35). 2). Nicole Good (20e à 3’’68) et Michelle Gisin (24e à 3’’86) ont terminé plus loin.

En matinée, la Valaisanne Camille Rast (32e à 3’’26), la Neuchâtelo-Valaisanne Mélanie Meillard (33e à 3’’27) et la Saint-Galloise Aline Hoepli (36e à 3’’51) n’avaient pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

