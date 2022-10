Cinq ans après #MeToo – Weinstein risque 140 ans de prison supplémentaires Condamné à 23 ans de réclusion en 2020 à New York, l’ex-producteur de Hollywood va devoir répondre à de nouvelles accusations d’agressions sexuelles à Los Angeles. Yannick Van Der Schueren

L’ancien producteur de film Harvey Weinstein a été transféré à Los Angeles pour faire face à de nouvelles accusations d’agressions sexuelles. Ici devant une cour californienne, le 4 octobre 2022. Etienne Laurent-Pool/Getty Images

Et de deux. Le procès qui s’est ouvert ce lundi coïncide presque jour pour jour avec le cinquième anniversaire du mouvement #MeToo déclenché par l’enquête du «New York Times» sur les crimes de l’accusé Harvey Weinstein. L’ex-producteur de cinéma, reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle sur près de 90 femmes en mars 2020, purge actuellement une peine de 23 ans de prison. À Los Angeles, il va devoir répondre de cinq autres plaintes pour des faits similaires qui se sont déroulés entre 2004 et 2013.