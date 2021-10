Un mort et deux blessés graves – Week-end noir sur les routes vaudoises Trois accidents de moto ont eu lieu entre samedi et dimanche dans le canton, à Bullet, Corcelles-près-Payerne et Puidoux. Sonia Imseng

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins après le décès d’un jeune motard, tué dans un accident à Bullet (photo d’illustration). KEYSTONE

Ce week-end, trois différents accidents impliquant des motards ont eu lieu sur les routes vaudoises, tuant un jeune de 16 ans et blessant grièvement deux autres personnes.

Samedi après-midi à Bullet, un jeune motard accompagné de son petit frère de 14 ans roulait dans une descente quand il a fait une sortie de route. Le conducteur a été désarçonné, et sa moto a fini dans un rocher au bord de la route. Malgré l’intervention des secours, il est décédé sur les lieux de l’accident.

Le petit frère a quant à lui été légèrement blessé et choqué. Il a été héliporté au CHUV à Lausanne.

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins au sujet de cet accident.

Route fermée

Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre motard a été victime d’un accident, sur la route cantonale Lausanne-St-Maurice à la hauteur de la commune de Puidoux.

L’homme, âgé de 30 ans, a lourdement chuté après avoir dévié de sa trajectoire alors qu’il roulait dans une zone de travaux entre Cully et Rivaz. Gravement blessé, il a été emmené au CHUV en ambulance, et la route a été fermée pendant environ six heures.

Collision auto-moto

Une collision s’est également produite, samedi après-midi à Corcelles-près-Payerne (VD), impliquant un motard de 16 ans et une voiture arrivant en sens inverse.

Selon la police cantonale vaudoise, pour une raison inconnue, après s’être placé en présélection, le conducteur de la moto a obliqué à gauche en direction du centre du village alors qu’arrivait le véhicule en face. Le choc n’a pas pu être évité par la voiture.

L’accident a eu lieu samedi après-midi sur la route cantonale Lausanne-Berne alors que le jeune conducteur circulait en direction d’Avenches, à la hauteur de Corcelles-près-Payerne (VD). Blessé grièvement, il a été héliporté au CHUV. Les passagers de la voiture n’ont été que très légèrement touchés. Ils n’ont pas eu besoin d’être hospitalisés.

Pour les deux accidents impliquant des mineurs, le président du Tribunal des mineurs a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ces accidents. Et la procureure de service a également ouvert une enquête concernant le motard de 30 ans.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique depuis février 2021. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Lausanne, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. @SoniaImseng

