Conférence de l'OMC – Week-end noir attendu pour le trafic à Genève La multiplication d'événements – dont une conférence de l'OMC dès dimanche – risque de fortement perturber le trafic à Genève.

Du dimanche 12 au mercredi 15 juin 2022 se tient la 12e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette rencontre vient s’additionner à de nombreux événements qui vont mobiliser les forces de l’ordre ces prochains jours.

Le départ du Bol d’Or samedi, le match Suisse-Portugal dimanche soir au Stade de Genève dans le cadre de la Ligue des nations ainsi que la manifestation de la Grève des femmes le mardi 14 juin «nécessiteront la mise en œuvre de dispositifs de sécurité dédiés qui auront un impact sur la mobilité», prévient la police.

Un rassemblement contre la politique de l’OMC est attendu samedi dès 13 h au départ de la place Lise-Girardin (anciennement Vingt-Deux-Cantons). Il se déplacera ensuite en direction des Nations, via le quai Wilson. Le pont du Mont-Blanc devra être bouclé entre 14 h et 15 h. La sortie Lac (Vengeron) de l’autoroute A1 sera fermée entre 14 h et 16 h. Les automobilistes seront déviés en direction de l’aéroport.

Éviter les véhicules privés

Depuis mardi, et ce jusqu’au vendredi 17 juin, l’avenue de la Paix et le chemin des Mines ne sont accessibles qu’aux ayants droit et aux participants à la conférence de l’OMC. La route de Lausanne reste ouverte, mais «des perturbations momentanées sont attendues». Les pistes cyclables devant l’institution internationale sont aussi déviées.

Face à ces chamboulements, les autorités encouragent la population à éviter les déplacements non essentiels en véhicules privés, en particulier samedi et dimanche et sur la Rive droite. Elles appellent à favoriser les transports publics.

Du côté des TPG, on anticipe également des perturbations sur le réseau dans les secteurs de l’OMC et de Varembé. Les lignes de bus 1, 11, 20, 22, 25 et F vont subir des déviations et des déplacements d’arrêts. Les arrêts Genève-Sécheron-Gare, Jardin botanique, Perle du Lac sont supprimés.

Activités nautiques concernées

Les mesures touchent également les accès aux bords du lac. Depuis ce vendredi, et pour une semaine, «toute navigation ainsi que toute autre activité nautique et aquatique sur et dans le Léman à moins de 300 mètres des rives de l’OMC sont interdites», prévient la police. Le port Nautica est interdit d’accès et de navigation. Le port Barton est interdit de navigation.

La police annonce qu’elle communiquera tout événement important par le biais de l’application Alertswiss et sur ses comptes de réseaux sociaux, Twitter comme Facebook. Une ligne téléphonique spécifique aux questions relatives à la mobilité est par ailleurs ouverte tous les jours entre 9 h et 17 h (0800 902 456). Les TPG invitent les voyageurs à consulter l’info trafic, leur application ou leur site internet.

