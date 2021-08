Thermomètre estival – Week-end le plus chaud de l’année avec plus de 32 degrés L’été a fait grimper le mercure ce week-end. Il faut par contre s’attendre à des températures plus fraîches la semaine prochaine, avec l’arrivée d’un front froid.

La Suisse a enregistré son week-end le plus chaud, avec plus de 32 degrés. (image d’illustration) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La Suisse a connu le week-end le plus chaud de l’année avec des températures locales de plus de 32 degrés des deux côtés des Alpes. Mais selon SRF Meteo, le maximum absolu enregistré cette année – 34,3 degrés à Magadino (TI) le 12 juin – n’a pas été atteint.

Samedi, les maxima ont été de 32,3 degrés à Grono, dans le Val Mesolcina (GR), de 32,2 degrés à Sion et à Genève ainsi que de 32 degrés à Viège (VS), a indiqué SRF Meteo dimanche. La température enregistrée à Genève constitue localement un record annuel. Il a fait chaud dans toute la Suisse, avec des températures supérieures à 30 degrés.

Dimanche aussi, les thermomètres ont grimpé jusqu’à plus de 30 degrés des deux côtés des Alpes. Déjà en début d’après-midi, on mesurait 31 degrés à Payerne (VD) et 31,1 degrés à Nyon (VD). La température la plus élevée a de nouveau été enregistrée à Grono avec 31,7 degrés.

Ces prochains jours, il fera beaucoup plus frais. Un front froid atteindra la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. Selon SRF Meteo, il ne fera plus que 21 à 25 degrés au nord du pays lundi. Seul le Tessin devrait rester estival avec 29 degrés.

ATS

