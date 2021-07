Nuisances sonores – Week-end d’enfer pour les riverains de Plainpalais Les habitants ont eu droit à plusieurs salves de feux d’artifice dans la nuit de vendredi à samedi. Chloé Dethurens

De nombreux riverains de la plaine de Plainpalais se disent à bout face aux nuisances sonores qu’ils subissent chaque nuit, comme nous le décrivions dans nos éditions du 30 juin 2021. Or, la situation est loin de s’être calmée malgré leurs nombreuses sollicitations de la police, des politiques et des médias. Dans la nuit de vendredi à samedi, la musique a à nouveau résonné sur la plaine, accompagnée de plusieurs salves de feux d’artifice.

On le voit sur les vidéos que nous ont transmises ces riverains: un groupe d’individus s’est mis à embraser des engins pyrotechniques sur les coups de six heures du matin, par deux fois. Alors que le jour se lève et que la musique de ces noctambules continue à se faire entendre. Les riverains ont alors été plusieurs à appeler le 117. «Trois patrouilles ont débarqué sur la Plaine, des personnes ont été contrôlées. Mais personne n’a été délogé», regrette un habitant.

Après plusieurs lettres aux autorités, les riverains ont rencontré le 19 juillet le chef de la police de proximité. Mais depuis, rien n’a changé, selon eux. Beaucoup se disent déçu, tant la semaine et le week-end ont été ponctués de nuits difficiles. Dans des échanges de mail que nous avons pu consulter, la police affirme avoir mené des contrôles, mais pas au milieu de la nuit étant donné les effectifs limités dans ces tranches horaires. Une opération serait en préparation.

