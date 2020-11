Enseignement en ligne – Webcam à l’école, la valse des directives Les plans d’enseignement n’ont cessé de changer ces dernières semaines. Annoncés comme obligatoires dès mercredi, les cours filmés sont finalement facultatifs. Marianne Grosjean

Les directives données aux enseignants n’ont cessé de changer au fil du temps. Keyston/Salvatore Di Nolfi

Obligatoires, les cours en visioconférence, oui ou non? Les directives données aux enseignants n’ont cessé de changer au fil de ces dernières semaines. Début novembre, les professeurs du secondaire II apprenaient qu’ils avaient l’obligation de se filmer en classe pour les élèves en quarantaine. En fin de semaine dernière, l’obligation était étendue à tous les enseignants dès le mercredi 25 novembre en cas d’absence d’un ou de plusieurs élèves. Or, d’autres directives reviennent sur cette mesure. Et des changements sont encore à venir, les plans étant «susceptibles d’être modifiés à tout moment, en fonction de l’évolution de la crise», indique le Département de l’instruction publique (DIP). De quoi en perdre son latin.