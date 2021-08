Les BD phares des auteurs genevois (7/8) – Wazem se met en scène en écrivant à une amie «Chère Louise» se présente comme une vraie-fausse autobiographie en forme de correspondance dessinée. Philippe Muri

«Chère Louise», extrait de la couverture. Ed. Atrabile

Regroupant sous le même toit différents dessinateurs, graphistes et fondus de cinéma, les fameux studios Lolos, à Carouge, seraient-ils «le meilleur endroit du monde»?, comme nous l’affirmait en 2013 Pierre Wazem, au moment de la parution de «Chère Louise» (Éd. Atrabile). À voir. En tout cas, cette vraie-fausse autobiographie en forme de correspondance dessinée s’avère irrésistible.

L’histoire de Wazem et de Louise ne ressemble en rien à un épisode de la série TV «Un gars, une fille». Louise Bonnet a fait partie des studios Lolos. Lorsqu’elle est partie, en 1993, Wazem est arrivé. Il raconte: «Louise était une bonne copine. Quand elle a décidé d’aller faire fortune aux États-Unis, j’ai eu l’outrecuidance de me proposer pour occuper la place qu’elle laissait vacante. J’avais moins de nichons qu’elle, mais je me suis tout de même bien inséré!»