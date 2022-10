Bande dessinée documentaire – Wazem explore Genève au fil de l’histoire Avec un casting de dessinateurs locaux et plusieurs historiens, l’auteur genevois remonte le temps, des Allobroges à l’Escalade. Philippe Muri

Signée Antonio Palma, la couverture de «Genève. Des Allobroges à la bataille de l’Escalade». ED. PETIT À PETIT

Au début, il a dit non. Une bande dessinée documentaire sur l’histoire de Genève, sous forme d’un ouvrage collectif? «Cela ne m’intéresse pas!» a répondu Pierre Wazem à l’éditeur français Petit à petit, qui le sollicitait à l’instigation de l’auteur de ces lignes. Un temps de réflexion plus tard, ce passionné d’histoire s’est ravisé. «Je me suis dit que pour concevoir les scénarios de cet album, j’allais pouvoir rencontrer différents historiens et archéologues, et du coup apprendre des choses incroyables», explique-t-il en avalant un café noir dans son atelier, sous les combles des studios Lolos, à Carouge.