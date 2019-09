Wazem capte l’air du temps

«Dedjeu, dedjeu! Ça vaaa ou bien? Nickel chrome tes colles!» La scène se passe à Genève, ou plutôt à «G’nèèève», comme l’orthographie Pierre Wazem dans l’une des irrésistibles chroniques composant son nouvel album, «Un monde pas possible». Dans la rue, le dessinateur apostrophe un de ses potes, avant de se retrouver coincé dans les embouteillages, à pester contre «les frouzes» et leurs «bagnôôles», puis de s’enfiler un café à 290 fr. 60. Un poil exagéré? Wazem ne le nie pas. Mais c’est avec ce genre de saillie savoureuse que le lecteur se gondole.

Qu’il se gausse de la 5G, géniale pour les objets connectés et qui permettra d’appeler sa cafetière pour qu’elle dise au lave-linge d’allumer le chauffage, ou qu’il brocarde la série télévisée «Game of Thrones», Wazem ne fait rien d’autre que de capter l’air du temps. Avec un sourire en coin et ce zeste de tendresse et de profondeur qui sont sa marque de fabrique. Publiées initialement dès la rentrée 2017 dans l’hebdomadaire romand «L’Illustré», ses pages tiennent aussi bien de la chronique de société – le téléphone portable, l’irruption du pollen au printemps, la voiture autonome – que d’une vision goguenarde de l’actualité, de Trump à Macron en passant par la Coupe du monde de foot.

«Ce qui m’intéresse, c’est le monde dans lequel on vit aujourd’hui», relève le dessinateur dans son atelier carougeois, aux studios Lolo. «J’entends ce dont les gens parlent au café, je dialogue avec mes élèves dans l’école d’art où j’enseigne (ndlr: le Ceruleum, à Lausanne), j’écoute la radio. Les sujets de conversation de mes filles (13 et 17 ans) et de mes collègues m’interpellent. De tout cela se dégagent certaines préoccupations, qui évoluent constamment. Il y a quelques semaines, Greta Thunberg apparaissait incontournable. En ce moment, tout le monde évoque la grande vague verte qui va balayer les partis. Les gens veulent voter pour sauver la planète.»

Allumer le feu

Si Roger Federer, Michel Houellebecq, Stephen Hawking, Mark Zuckerberg ou Donald Trump jouent les guest stars d’«Un monde pas possible», Wazem se met en scène au fil des pages, seul ou en compagnie de ses copains, à l’image du dessinateur Aloïs ou du graphiste Vincent Fesselet. «Serge, le physicien, existe aussi réellement. J’utilise mes proches comme des comédiens. Ça les fait rire. Tout est vrai, mais tout est manipulé.» Au fait, a-t-il réellement, comme il le narre dans l’album, entonné «Allumer le feu» de Johnny Hallyday aux Promotions de ses filles? «Oui! Elles sont à la fois extrêmement honteuses et fières que j’aie osé faire ça», avoue-t-il dans un grand éclat de rire, avant d’ajouter: «La plupart des séquences décrites dans le livre me sont vraiment arrivées. Une des matières premières de ces chroniques, c’est ma vie.»

À l’approche de la cinquantaine, l’auteur de «Presque Sarajevo», «Mars aller-retour» et autres «Chère Louise» constate ainsi qu’en faisant défiler la barre de son année de naissance sur un écran d’ordinateur, celle-ci se trouve dans des profondeurs abyssales. «Tout m’inspire, cela vient facilement, il me faut même trier.» En six cases, pas une de plus, pas une de moins, Wazem refait le monde en souriant. «C’est une manière de voir les choses qui me vient spontanément, un format naturel.»

Jean Ziegler a aimé

La page de garde de l’album le montre listant les sujets qui fâchent: sexe, religion, clope… Se censure-t-il? «Disons qu’il y a des thèmes que j’évite spontanément, même si j’ai carte blanche.» Ses lecteurs, en tout cas, apprécient sa tournure d’esprit. La preuve, une liasse d’un abondant courrier, lettres et cartes postales, dont il extrait un mot sympa signé Jean Ziegler. «Des petites dames me reprochent parfois de me montrer grossier. Mais sinon la plupart des gens réagissent aux situations décrites en disant: «C’est tout à fait ça!»

Pas de fioritures dans ces pages au style volontairement très lisible, exposées dès samedi, pour certaines, en l’Île, chez Papiers Gras. «Je ne cherche pas à faire de l’art. Je vais à l’essentiel. Il faut une forme de spontanéité. Le dessin plus fouillé, je le réserve au roman graphique.» Comme celui sur lequel il travaille actuellement, croisant des événements personnels avec l’expédition de Magellan, entre 1519 et 1522. Autre projet, un album historique sur Genève, en dix chapitres, en tant que scénariste. Sans oublier quelques peintures murales pour des clients privés. Et ses chroniques, toujours. Wazem a du pain sur la planche.

«Un monde pas possible», Pierre Wazem. Éd. Delcourt, 98 p.

Exposition du 28 septembre au 5 octobre. Papiers Gras, pl. de l’Île 1

Dédicace sa 28 sept. 15 h 30 – 18 h 30, Papiers Gras