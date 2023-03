«Monsieur Davis, j’ai écrit de nouvelles partitions.» Miles racontait cela pour dire la douceur, la politesse timide et classe, et aussi le génie modeste de la composition de celui qui fut l’étincelle au saxophone du «second quintette» du maître de Saint-Louis. Ce saxophone, je vous en parle ce matin parce que je trouve cela important et que la vitesse du monde et des gens fait que des artistes comme ce type merveilleux et poétique, qui n’ont pas le statut de superstar, qui ne posent pas à poil sur des chevaux pour la pochette d’un disque, et qui meurent assez vieux pour qu’on les croie oubliés, sont le sel heureux de la musique. Wayne Shorter, mort jeudi dernier en Californie, avait 89 ans.

Je n’aime pas trop les chroniques dites spécialisées, avec le jazz. Ça donne toujours un peu dans le côté secte de fanatiques, secrets des initiés. J’adore ces fanatiques, ce sont mes amis, il m’arrive de les fréquenter et c’est un honneur absolu d’être capable de s’enguirlander pour un solo de Lee Morgan à la fin des sixties, c’est miraculeux vraiment. Mais quand j’entends un immense musicien, je me moque assez vite de savoir si c’est du jazz, si c’est assez groovy pour être populaire. Il m’arrive même d’imaginer que je monte le son pour tout le monde, toute la ville, tout le pays, et qu’il va se passer une réaction d’évidence. Les gens vont s’arrêter une seconde, sidérés par la grâce d’une mélodie, danser un peu, ou demeurer interloqués de stupeur, comme avec le soleil arrivant dans le visage. Ça ne marcherait pas, je sais bien, tout le monde n’aime pas le jazz, mais pourquoi leur dire que c’est du jazz, après tout? C’est seulement un type qui raconte sa vie et des histoires d’amour en soufflant dans un truc doré.

Ce matin, j’ai ce sentiment avec Wayne Shorter. Je n’ai donc pas envie de vous détailler sa bio, ses Grammy Awards à la pelle, les immenses musiciens qu’il a croisés, dans tant de styles différents. J’aimerais vous décrire seulement sa bonhomie de Bouddha, sa résistance aux malheurs qui ne l’épargnèrent pas, la sagesse qu’il dégageait, quand on avait la chance de le croiser un instant dans une nuit de festival par ici. Ressentir l’aura de Wayne Shorter pouvait et peut changer votre vie, c’est la seule chose à vous raconter. Alors si vous voulez écouter quelques minutes de Wayne, essayez «Sonrisa», 3e titre de «1+1», son album en duo avec Herbie Hancock il y a déjà un quart de siècle. Six minutes et 26 secondes après, vous savez ou vous ne saurez pas. Vous êtes déchiré ou non, mais j’aurais essayé de partager cela avec vous, comme un genre de lien, pas comme un conseil d’amateur de jazz. Wayne fait des volutes avec le son, on dirait plusieurs mélodies qui se regardent, se touchent, s’entrecroisent, ou qui s’embrassent, c’est plutôt ça. J’embrasse Wayne Shorter de tout mon cœur.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.