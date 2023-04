Tennis – Wawrinka se qualifie pour le 2e tour à Madrid Le Vaudois a passé le premier tour du Masters 1000 espagnol contre l’Américain Maxime Cressy et retrouvera Andrey Rublev, No 6 mondial, pour son prochain match. Yves Desplands

Stan Wawrinka a souffert pour venir à bout de Maxime Cressy. AFP

Un peu plus d’une semaine après sa défaite au premier tour du tournoi ATP 250 de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, contre le Français Luca van Assche, Stan Wawrinka (ATP 84) a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant mercredi au premier tour du Masters 1000 de Madrid face à l’Américain Maxime Cressy (ATP 39), en trois manches après 2 heures 27 minutes de jeu, 6-7 (3/7) 6-3 7-6 (7/4). Mais les choses n’ont pas été simples pour le vainqueur de trois Grands Chelems.

Dans le premier set, le Vaudois de 38 ans a servi le feu passant 70% de ses premiers services avec 92% de points marqués derrière cette première balle. Ajoutez-y six aces et vous aurez une vague image de la réussite de Wawrinka sur ses engagements. Mais, en face, le géant américain de 25 ans (2,01 m) n’était pas en reste. Même s’il a claqué cinq doubles fautes, il a tout même marqué 95% des points derrière sa première balle. Résultat: les deux hommes n’ont pas réussi à se départager jusqu’au tie-break. Wawrinka n’a eu aucune balle de break dans sa raquette sur ce set mais a dû en sauver deux et, dans la manche décisive, il a laissé s’échapper Cressy pour finalement s’incliner 7-3 après 49 minutes de jeu.

19 aces

Face à un adversaire qui reste sur six défaites de rang et qui n’a pas gagné un match sur terre battue cette saison, ce set perdu avait valeur d’avertissement pour le Lausannois. Et il en a tenu compte en frappant encore trois aces dans ses deux premiers jeux de service pour mener 2-1. Il a ensuite réussi le premier et seul break de la rencontre sur une nouvelle double faute de Cressy pour s’échapper 3-1 et, en gagnant encore sa mise en jeu avec trois aces, 4-1. Cet avantage, «Stanimal» l’a gardé jusqu’au terme de cette deuxième manche qu’il a finalement remportée 6-3 en 37 minutes.

La dernière manche est partie, elle, sur les mêmes bases que la première: deux joueurs très solides sur leur mise en jeu et peu, voir pas, de retours gagnants. Ni l’un ni l’autre n’a laissé d’opportunités à son adversaire pour faire le break, ce qui a mené la rencontre vers un deuxième tie-break, décisif celui-là. Maxime Cressy a fait un mini-break à 2-1 que Stan Wawrinka a récupéré pour revenir 3-2 avant de servir son 18e ace de la rencontre pour égaliser et ensuite mener 4-3. Un nouveau mini-break a permis au Vaudois de mener 5-4 avec deux services à suivre pour s’imposer. Ce qu’il a fait en concluant à 7-4 sur un 19e ace au terme d’une manche longue d’une heure et une minute.

«C’était un match très dur, mais contre Maxime, je m’y attendais. C’était ma première fois contre lui, et il sert vraiment très bien. En plus, sur cette terre battue très rapide, c’était d’autant plus difficile. Mais je me suis concentré sur mon jeu, et c’est passé», a savouré Wawrinka après le match.

Au prochain tour, «Stan The Man» fera face au No 6 mondial, le Russe Andrey Rublev (25 ans), finaliste malheureux la semaine dernière à Banja Luka (défaite contre Dusan Lajovic) et vainqueur à Monte-Carlo. Wawrinka mène 2-1 dans les confrontations face au joueur né à Moscou, mais leur dernière rencontre date de 2020, au Masters 1000 de Paris et, depuis, Rublev s’est nettement amélioré.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

