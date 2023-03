Tennis – Wawrinka passe en seizièmes de finale à Indian Wells Le Vaudois a éliminé le Serbe Miomir Kecmanovic en deux manches, samedi soir dans le Masters 1000 californien. Yves Desplands

Stan Wawrinka semble retrouver son niveau de jeu. Getty Images via AFP

Stan Wawrinka (ATP 100) s’est qualifié samedi soir pour les seizièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells en Californie en battant le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 31) en deux manches, 7-6 (10/8) 6-4, après une heure et 44 minutes de jeu.

Après deux quarts de finale, à Rotterdam puis à Marseille en février, le Vaudois de 37 ans semble retrouver petit à petit le niveau de jeu qui lui a permis les plus grands exploits. Il n’avait pas atteint ce stade de la compétition dans un Masters 1000 depuis mai 2022 à Rome et un huitième de finale perdu contre Novak Djokovic.

En Californie, le premier set a duré une heure et neuf minutes entre les deux joueurs. Wawrinka est très bien parti puisqu’il a fait le break à 3-2 pour ensuite remporter son service et mener 5-2. Mais Kecmanovic a su profiter d’une petite baisse de régime du Vaudois, qui a commis trois fautes directes de suite à 5-3, pour récupérer ce jeu de retard et revenir ensuite à 5-5. Le tie-break était inévitable et, après avoir sauvé trois balles de sets dont une sur le service du Serbe, Stanimal l’a emporté 10-8.

En feu au service avec 88% de points marqués derrière sa première balle et 13 aces, Wawrinka n’a laissé aucune occasion à son adversaire jusqu’à 4-4 dans le deuxième set. Dès lors, Kecmanovic n’a plus marqué un seul point et le Vaudois a remporté cette manche en 36 minutes.

Au prochain tour, Stan Wawrinka affrontera soit l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 53, 27 ans) soit le Danois Holger Rune (ATP 8, 19 ans). Le Lausannois n’a jamais défié McDonald et il n’a joué qu’une fois contre Rune, une rencontre perdue en trois manches au Masters 1000 de Paris l’an dernier.

