Tennis – Wawrinka passe en demi-finales en Croatie Sur la terre battue d’Umag, le Vaudois a éliminé l’Espagnol Carballes Baena et retrouve le dernier carré sur l’ATP Tour pour la première fois depuis septembre 2022. Yves Desplands

Stan Wawrinka affrontera Lorenzo Sonego en demie. keystone-sda.ch

Stan Wawrinka (ATP 72) s’est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d’Umag. Sur la terre croate, le Vaudois de 38 ans s’est imposé contre l’Espagnol de 30 ans Roberto Carballes Baena (ATP 59) en deux manches, 6-4 7-5, après une heure et 44 minutes de jeu.

Vendredi, «Stan The Man» n’a pas commencé de la meilleure manière ses retrouvailles avec l’Espagnol qu’il avait éliminé à Gstaad la semaine dernière, puisqu’il perdait sa mise en jeu d’entrée et se retrouvait rapidement mené 0-2. Mais il est parvenu à breaker un peu plus tard pour revenir à 3-3 après un jeu de près de neuf minutes.

Puis, après 53 minutes, il a remporté la manche après avoir pris le service de son adversaire sur le dernier jeu après avoir pourtant été mené 15-40.

Au bon moment

Dans la deuxième manche, sur un court aux rebonds parfois hasardeux, les deux hommes ont tenu bon sur leur service. Wawrinka a ajouté quelques amorties parfaites à son jeu pour le plus grand plaisir du public. Mais, malgré de beaux échanges, aucune balle de break n’a permis de débloquer la rencontre. Jusqu’au dernier jeu!

À 6-5, le Vaudois a mis une pression folle sur Carballes Baena alors au service. Il a rapidement mené 15-40 et, sur sa première balle match, a conclu la rencontre d’un magnifique revers croisé.

C’est la première fois depuis septembre 2022 et son abandon en demies à Metz face au Kazakhstanais Alexander Bublik que Wawrinka atteint le dernier carré d’un tournoi ATP.

Samedi (21 h.), en demi-finale, il affrontera l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 43, 28 ans), qui s’est imposé vendredi contre l’Espagnol Jaume Munar (ATP 104, 26 ans), 3-6 6-1 6-2. C’est la première fois que Wawrinka et Sonego se retrouvent face à face.

