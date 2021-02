«Stan The Man» éliminé à Melbourne – Wawrinka part à la reconquête de son lustre d’antan Ralenti dans sa préparation après avoir contracté le Covid-19, le Vaudois a été sorti dès le 2e tour à l’Open d’Australie. Pour lui, le travail ne fait que commencer. Jérémy Santallo

Stan Wawrinka est passé par tous les états d’âme sur le court mercredi à Melbourne. Getty Images

Des années durant, Stan Wawrinka a fait vibrer tout un pays à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Du coup, à chaque apparition de l’enfant de Saint-Barthélemy dans un grand tournoi, la Suisse se prend à rêver d’une énième croisade remplie de prouesses, d’exploits et de gloire. Aux Antipodes, dans ce théâtre de Melbourne Park qui l’a révélé aux yeux du grand public en 2014, le triple lauréat en Grand Chelem n’avait toutefois pas les armes pour s’embarquer dans une nouvelle épopée héroïque, de celles qui ont forgé sa légende au cours de la dernière décennie.



Comme des millions de personnes à travers le monde, le Vaudois a récemment dû combattre le Covid-19. Contracté au moment de la période des fêtes de fin d’année, le virus a mis un coup de frein brutal à sa préparation de la saison. Et ce alors que le No 18 du classement ATP venait d’effectuer son traditionnel bloc de travail physique qui l’a si souvent propulsé vers les sommets. «Je suis arrivé en Australie sans aucune forme, a-t-il confié mercredi une poignée de minutes après son élimination au terme de son combat en cinq sets 5-7 1-6 6-4 6-2 6-7 (9/11) et quatre heures face à Marton Fucsovics. L’idée ici, c’était de revenir à un certain niveau en disputant un maximum de rencontres et en s’entraînant le plus possible à côté. Sur cet aspect-là, je suis content de mon mois car on a bien bossé.»