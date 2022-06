Wimbledon – Wawrinka face à Sinner au premier tour Le tirage au sort a eu lieu vendredi, à Londres. Il concerne cette année huit joueuses et joueurs suisses.

Un joli challenge attend Stan Wawrinka au premier tour du tournoi de Wimbledon. AFP

Stan Wawrinka et Henri Laaksonen disputeront dès lundi, le tournoi de Wimbledon dans le haut du tableau, celui de Novak Djokovic (ATP 3), Casper Ruud (ATP 5), Carlos Alcaraz (ATP 7) ou encore Hubert Hurkacz (ATP 10).

Le Vaudois (ATP 265) aura fort à faire dès le premier tour, puisque le tirage au sort effectué vendredi, lui a attribué l’Italien Jannik Sinner (ATP 13) comme adversaire. En cas de victoire, il retrouverait l’Allemand Daniel Altmaier (ATP 64) ou le Suédois Mikael Imer (ATP 88) au deuxième tour. Le Schaffhousois (ATP 95), lui, sera opposé au Britannique Ryan Penniston (ATP 147), avec la perspective de rencontrer l’Américain Steve Johnson (ATP 92) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21) dans la foulée.

Deux autres Suisses seront en lice, dans le bas du tableau et en tant que néophytes en Grand Chelem: les Zurichois Marc-Andrea Hüsler et Alexander Ritschard. Le premier (ATP 104) affrontera le Français Hugo Grenier (ATP 136) au tour initial, avec un duel face à l’Italien Matteo Berrettini (ATP 11) dans le viseur. Tandis que le second (ATP 192) se mesurera d’entrée au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6).

Baptême du feu pour In-Albon

Chez les femmes, les représentantes helvétiques seront également au nombre de quatre, avec deux joueuses dans chaque moitié de tableau. Dans le haut, en compagnie de la No 1 mondiale Iga Swiatek notamment, on pourrait assister à un derby suisse au troisième tour. Mais il faudra pour cela que Viktorija Golubic (WTA 51) élimine l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 56) puis la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 15) ou la Belge Maryna Zanevska (WTA 68). Et que Jil Teichmann (WTA 23) se débarrasse de l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 45) puis de l’Américaine Catherine Harrison (WTA 264) ou de la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 86).

Dans le bas du tableau, la Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 110) vivra aussi une première en Grand Chelem, avec un baptême du feu programmé face à l’Américaine Alison Riske (WTA 35). Belinda Bencic (WTA 17), elle, affrontera la Chinoise Qiang Wang (WTA 144), avec la perspective d’un deuxième tour contre l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 105) ou la Britannique Heather Watson (WTA 120).

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.